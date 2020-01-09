Профсоюзная организация сотрудников ПриватБанка через суд пытается лишить должности главу финучреждения

Печерский районный суд Киева 23 декабря 2019 года открыл производство в гражданском деле №757/66492/19-ц по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка об обжаловании бездействия наблюдательного совета и об обязательстве уволить главу правления финучреждения Петра Крумханзла путем расторжения трудового договора.

Соответствующее определение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Среди ответчиков указан государственный ПриватБанк, в качестве третьего лица - Крумханзл.

Как сообщалось, Печерский расуд Киева 25 ноября 2019 года открыл производство в гражданском деле по иску профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка ко всем членам наблюдательного совета банка о признании трудовых контрактов недействительными.

НБУ в сентябре текущего года согласовал 9 независимых членов набсовета ПриватБанка во главе с Шэрон Искья.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.