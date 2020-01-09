Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Подписанное в конце декабря 2019 года мировое соглашение между Украиной и ПАО "Газпром" не предусматривает возврат российской компании ее активов, конфискованных ранее по решению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"В рамках этого урегулирования "Газпром" отказался от этой компенсации (по иску в международном суде за конфискованное имущество - ИФ). Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Эта история является закрытой", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщалось, АМКУ 22 января 2016 года вынес решение о наложении на "Газпром" штрафа в размере 85,966 млрд грн за нарушение экономической конкуренции. "Газпром" безрезультатно пытался оспорить решение комитета и последующее исполнительное производство по принудительному взысканию Министерством юстиции Украины суммы штрафа и пени.

Были арестованы счета представительства "Газпрома" в Киеве, причитающиеся компании дивиденды от участия в АО "Газтранзит", акции "Газтранзита", акции ПАО "Институт "Южниигипрогаз", доли в ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". В августе 2018 года в рамках аукциона была осуществлена принудительная продажа акций "Южниигипрогаз", в январе - акции "Газтранзита".

ПАО "Газпром" 25 октября 2018 года в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ начало арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории в связи с тем, что Украина в лице АМКУ наложила на "Газпром" штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая проценты), за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины. "Газпром" просил арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

Спор "Газпрома" с Украиной о многомиллиардном антимонопольном штрафе должен был рассматриваться в Женеве.

В конце декабря 2019 года Украина и "Газпром" в рамках минских газовых соглашений подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах последнего оплатить около $7,4 млрд по штрафу АМКУ.