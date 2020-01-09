Суммарный положительный эффект на экономику Украины от транзита газа в течение 5 лет составит порядка 150 млрд грн - глава ОГТСУ

Суммарный положительный эффект на экономику Украины от подписанных 30 декабря контрактов о продлении транзита природного газа в течение пяти лет оценивается в 150 млрд грн, сообщил генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Мы посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику в течение пяти лет, помимо доходной части от самого транзита, составит порядка 150 млрд грн", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Было отмечено также, что благодаря сохранению транзита, в частности, не будут в разы увеличены тарифы на вход в газотранспортную систему для добывающих компаний, что в свою очередь повлечет последующую экономию средств промышленностью и населением страны. Тариф на вход в ГТС Украины также влияет на конечную стоимость импортируемого страной газа.

"То есть только около $1 млрд добывающие компании смогут инвестировать в свое развитие и наращивание добычи украинского газа", - сказал Макогон.

При этом суммарный доход ОГТСУ от за пять лет составит около 115 млрд грн, и большая его часть будет покрыта за счет транзитной составляющей.