Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 8 января
В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 8 января.
|Тендер
|Ожид. ст-ть, млн грн
|Ссылка
|Организатор
|Електрична енергія для потреб відокремлених підрозділів – шахти ДП «Львіввугілля».
|342.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000384-c
|Державне підприємство "Львіввугілля" | 32323256
|послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
|216.03
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001677-c
|Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 34861610
|Електрична енергія
|196.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000326-b
|Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" | 03348471
|Капітальний ремонт будівлі та внутрішніх приміщень кінотеатру "Братислава", за адресою: вул. О. Архипенка, 5, м. Київ
|97.98
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001396-c
|Комунальне підприємство виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації ) "Київкінофільм" | 35531906
|Електрична енергія
|80.00
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001078-c
|Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль" | 00130850
|ДК 021:2015 «66510000-8 Страхові послуги (Послуги з обов’язкового страхування цивільної авіації, а саме страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім особам)»
|30.80
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001318-c
|Державне підприємство обслуговування повітряного руху України | 19477064
|ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191704 Вороніж-Клишки (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг)
|24.04
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001855-c
|Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації | 39291701
|Послуги їдалень
|23.34
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001144-c
|Управління освіти Прилуцької міської ради | 02147612
|реконструкція перехрестя по вул. Генерала Карпенка та вул. Крилова в м. Миколаєві
|22.89
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000402-c
|Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | 03365707
|09130000-9 Нафта і дистиляти (Дизельне паливо, бензин А-92 , А-95)
|21.20
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001560-c
|Комунальне підприємство "АТП-2528" Чернігівської міської ради | 03358216
|ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С191713 Чапліївка-Тиманівка-Бензики (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг)
|18.68
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001740-c
|Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації | 39291701
|Транспортні послуги
|16.23
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001696-c
|Виконавчий комітет Криворізької міської ради | 04052169
|ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191705 Шостка - Чапліївка - Погорілівка - Реутинці (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг)
|15.81
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001689-c
|Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації | 39291701
|Газ для автомобілів пропан і бутан скраплені (СПБТ) через мережу АЗК
|11.80
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001749-c
|АТ "Укрпошта" | 21560045
|послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Миколаєві
|9.90
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000455-c
|Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | 03365707
|Технічне переоснащення (шляхом модернізації) ПЛ 0,4 кВ від ТП№16, технічне переоснащення (шляхом модернізації) ТП-0016 з улаштуванням ТП-1а 6/0,4 кВ та ПЛ 6 кВ, с. Бабаї Харківського района
|9.42
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000294-b
|Акціонерне товариство "Харківобленерго" | 00131954
|Аварійно-рятувальне судно на повітряній подушці
|9.00
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000315-b
|Управління з питань НС та ЦЗН ММР | 25696764
|Код 09120000-6 - Газове паливо (Природний газ) (2 лоти) 1 лот – природний газ для Відділу освіти Яворівської райдержадміністрації, закладів загальної середньої освіти Яворівського району Львівської області та Яворівського районного центру дитячої та юнацької творчості 2 лот – природний газ для Рясне-Руського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ», Бірківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» ім. Т. Шевченка Яворівського району Львівської області.
|8.40
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000190-b
|Відділ освіти Яворівської районої державної адміністрації | 38502312
|ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт фасаду учбового корпусу № 1, Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 144 "спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій-дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, м. Дніпро. Коригування (ДК 021:2015 -45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)
|8.37
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001605-c
|КЗО "НВК №144" ДМР | 23067811
|Код ДК 021:2015 - 42140000-2 "Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи"
|8.21
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001695-c
|КП "Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс"" | 03328646
Данные: "Прозорро"