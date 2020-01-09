Экономика

11:13 09.01.2020

Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 8 января

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В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 8 января.

Тендер Ожид. ст-ть, млн грн Ссылка Организатор
Електрична енергія для потреб відокремлених підрозділів – шахти ДП «Львіввугілля». 342.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000384-c Державне підприємство "Львіввугілля" | 32323256
послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста (код за ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 216.03 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001677-c Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 34861610
Електрична енергія 196.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000326-b Львівське міське комунальне підприємство "Львівводоканал" | 03348471
Капітальний ремонт будівлі та внутрішніх приміщень кінотеатру "Братислава", за адресою: вул. О. Архипенка, 5, м. Київ 97.98 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001396-c Комунальне підприємство виконавчого органу Київради ( Київської міської державної адміністрації ) "Київкінофільм" | 35531906
Електрична енергія 80.00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001078-c Акціонерне товариство "Криворізька теплоцентраль" | 00130850
ДК 021:2015 «66510000-8 Страхові послуги (Послуги з обов’язкового страхування цивільної авіації, а саме страхування відповідальності організацій, що надають послуги з аеронавігаційного обслуговування, за шкоду, заподіяну третім особам)» 30.80 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001318-c Державне підприємство обслуговування повітряного руху України | 19477064
ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191704 Вороніж-Клишки (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг) 24.04 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001855-c Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації | 39291701
Послуги їдалень 23.34 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001144-c Управління освіти Прилуцької міської ради | 02147612
реконструкція перехрестя по вул. Генерала Карпенка та вул. Крилова в м. Миколаєві 22.89 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000402-c Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | 03365707
09130000-9 Нафта і дистиляти (Дизельне паливо, бензин А-92 , А-95) 21.20 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001560-c Комунальне підприємство "АТП-2528" Чернігівської міської ради | 03358216
ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С191713 Чапліївка-Тиманівка-Бензики (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг) 18.68 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001740-c Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації | 39291701
Транспортні послуги 16.23 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001696-c Виконавчий комітет Криворізької міської ради | 04052169
ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191705 Шостка - Чапліївка - Погорілівка - Реутинці (окремими ділянками) (45233142-6 - Ремонт доріг) 15.81 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001689-c Управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації | 39291701
Газ для автомобілів пропан і бутан скраплені (СПБТ) через мережу АЗК 11.80 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001749-c АТ "Укрпошта" | 21560045
послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Миколаєві 9.90 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000455-c Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | 03365707
Технічне переоснащення (шляхом модернізації) ПЛ 0,4 кВ від ТП№16, технічне переоснащення (шляхом модернізації) ТП-0016 з улаштуванням ТП-1а 6/0,4 кВ та ПЛ 6 кВ, с. Бабаї Харківського района 9.42 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000294-b Акціонерне товариство "Харківобленерго" | 00131954
Аварійно-рятувальне судно на повітряній подушці 9.00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000315-b Управління з питань НС та ЦЗН ММР | 25696764
Код 09120000-6 - Газове паливо (Природний газ) (2 лоти) 1 лот – природний газ для Відділу освіти Яворівської райдержадміністрації, закладів загальної середньої освіти Яворівського району Львівської області та Яворівського районного центру дитячої та юнацької творчості 2 лот – природний газ для Рясне-Руського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ», Бірківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» ім. Т. Шевченка Яворівського району Львівської області. 8.40 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000190-b Відділ освіти Яворівської районої державної адміністрації | 38502312
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт фасаду учбового корпусу № 1, Комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 144 "спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій-дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської ради, за адресою: вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, м. Дніпро. Коригування (ДК 021:2015 -45453000-7 капітальний ремонт і реставрація) 8.37 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001605-c КЗО "НВК №144" ДМР | 23067811
Код ДК 021:2015 - 42140000-2 "Зубчасті колеса, зубчасті передачі та приводні елементи" 8.21 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-001695-c КП "Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс"" | 03328646

 

Данные: "Прозорро"

Теги: #prozorro
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