Экономика

10:26 09.01.2020

Саудовская Аравия в феврале резко снизит цены на нефть для Европы

1 мин читать

Саудовская Аравия в феврале существенно снизит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в европейские государства, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Для покупателей из стран Северо-Западной Европы саудовская нефть подешевеет в следующем месяце на $1,6-2,5 за баррель, из Средиземноморья - на $2,5-3,5 за баррель.

Вместе с тем для американских клиентов стоимость практически всех сортов выросла на $0,2 за баррель. Исключением является марка Arab Extra Light, цена которой не изменится.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – глава ОТГСУ

Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

Минимальная зарплата в Украине в долларовом/евро эквиваленте превысила минималку в РФ

Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины - Герус

ПОСЛЕДНЕЕ

Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 8 января

Volkswagen начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту" в Германии

Гетманцев допускает объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в один налог с минимальной ставкой 15%

ВБ ожидает слабого ускорения роста мирового ВВП в 2020г - до 2,5%

Swedbank, SEB и Siauliu bankas в 2020-2023гг должны увеличить собственные средства на случай кризиса - регулятор

Кувейт будет ежегодно получать от Катара 3 млн тонн СПГ в течение 15 лет

Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – глава ОТГСУ

Эстония, Латвия и Финляндия в январе начали торги газом, поставляемым через Balticconnector

НБУ запретил ФЛП расходовать средства с бизнес-счетов на личные нужды

Новый президент Банка Латвии рассчитывает на активизацию кредитования, будет работать над репутацией регулятора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА