Саудовская Аравия в феврале резко снизит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в феврале существенно снизит цены на все сорта нефти, которые экспортируются в европейские государства, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Для покупателей из стран Северо-Западной Европы саудовская нефть подешевеет в следующем месяце на $1,6-2,5 за баррель, из Средиземноморья - на $2,5-3,5 за баррель.

Вместе с тем для американских клиентов стоимость практически всех сортов выросла на $0,2 за баррель. Исключением является марка Arab Extra Light, цена которой не изменится.