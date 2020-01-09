Экономика

10:25 09.01.2020

Swedbank, SEB и Siauliu bankas в 2020-2023гг должны увеличить собственные средства на случай кризиса - регулятор

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В целях защиты государственных средств и стабильности финансовой системы Литвы три основных коммерческих банка страны - Swedbank, SEB и Siauliu bankas - в ближайшие годы должны будут подготовиться к покрытию убытков и продолжению операций в случае кризиса, в частности, увеличить собственные средства.

Согласно сообщению Банка Литвы, в конце декабря регулятор впервые установил для этих трех банков требования к минимальному размеру собственных средств и приемлемых обязательств. Для этого им придется накопить совокупно еще 2,134 млрд евро собственных средств (это 11,2% собственных средств и обязательств всех трех банков).

"Это важное событие для финансовой системы Литвы, поскольку после определенного переходного периода крупные литовские банки в случае кризиса могут быть реструктуризированы без использования денег налогоплательщиков - убытки будут покрыты акционерами банка и другими крупными кредиторами", - пояснил член правления Банка Литвы Томас Гарбаравичюс.

Так, Swedbank и SEB должны будут накопить дополнительные собственные средства и приемлемые обязательства к 2020 году, а Siauliu bankas - к концу 2023 года.

Как отмечается в сообщении регулятора, все банки считают, что у них не возникнет трудностей в достижении этих целей, и два крупнейших банка просто сделают это, выпустив субординированные бонды перед своими материнскими банками.

По данным Банка Литвы, суммарные активы банковской системы Литвы на конец сентября 2019 года составляли 28,67 млрд евро, что на 0,2% больше по сравнению с показателем на конец 2018 года (около 28,6 млрд евро).

По объему активов лидировал Swedbank (9,419 млрд евро, или 32,9% активов банковского сектора). На втором месте был SEB (8,219 млрд евро, или 28,7%), на третьем - Siauliu bankas (2,418 млрд евро, или 8,4%).

В Литве в конце сентября действовало 7 банков и 8 филиалов зарубежных банков. За октябрь-ноябрь разрешения на деятельность получили еще три.

Теги: #seb
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