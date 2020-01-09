Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – глава ОТГСУ

Транзит российского газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита – за 8 января транзит превысил 100 млн куб. м в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", – написал он на своей странице в соцсети Facebook в четверг утром.

Как сообщалось, транзит природного газа через ГТС Украины 1 января 2020 года составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 млн куб. м), или 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1 млн куб. м).

Заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.