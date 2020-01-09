Экономика

10:17 09.01.2020

Эстония, Латвия и Финляндия в январе начали торги газом, поставляемым через Balticconnector

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Эстония, Латвия и Финляндия в январе начали торги газом, поставляемым через Balticconnector

Общий газовый рынок Финляндии, Эстонии и Латвии, объединенный посредством газопровода Balticconnector, заработал с 1 января, сообщило агентство BNS.

"Открытие зоны общего рынка уже значительно увеличило трансграничную торговлю газом между странами. От усиления конкуренции потребители и региональная экономика только выигрывают. Результат первого торгового дня общего рынка однозначно подтверждает, что создание Balticconnector было правильным решением, независимо от довольно распространенных в предыдущие годы скептических оценок по поводу необходимости этой перемычки",- сказал председатель правления оператора энергосистемы Эстонии Elering Таави Вескимяги.

Balticconnector, посредством которого природный газ из Латвии поступает в Финляндию через Эстонию, был введен в декабре 2019 года.

В первый день торгов газ транспортировался в Финляндию из Инчукальнского газохранилища в Латвии.

Одним из первых участников открывшегося рынка стал литовский государственный энергетический холдинг Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija).

По сообщению компании, Ignitis отгрузило через Balticconector первые партии газа финским потребителям. Руководитель службы коммуникации Ignitis grupe Артурас Кетлерюс сообщил BNS, что по договору планируемое к экспорту количество газа соответствует объему примерно трех газовозов сжиженного природного газа, т.е. "более десятой доли газового рынка Финляндии".

Член правления Ignitis Гарольдас Науседа утверждает, что газ в Финляндии теперь может стоить на 20%дешевле, чем раньше.

Balticconnector - крупнейший инфраструктурный проект Эстонии и Финляндии и один из ключевых проектов газового рынка Европейского союза. Вместе со строящейся газовой смычкой между Литвой и Польшей GIPL он позволит усилить интегрированность стран Балтии в единый рынок ЕС.

Стоимость газопровода Эстония-Финляндия вместе с реконструкцией газопровода в Латвии составила около 300 млн евро, Европейский союз выделил на эти цели финансирование в размере более 200 млн евро.

Подводная часть Balticconnector проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финского Инкоо и составляет 77 километров. По суше 55 км проходит по территории Эстонии и 21 км - по территории Финляндии.

Хотя в соответствии с договорами Balticconnector должен был быть окончательно готов к концу первого полугодия 2020 года, ход работ позволил предоставить газопровод в распоряжение рынка уже с 1 января 2020 года.

Теги: #латвия #газ #европа #финляндия #эстония
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