НБУ запретил ФЛП расходовать средства с бизнес-счетов на личные нужды

Национальный банк Украины (НБУ) запретил расходование средств с бизнес-счетов физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на личные потребности.

"По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями", - говорится в постановлении НБУ № 162 от 27 декабря 2019 года, которое опубликовано на сайте НБУ 2 января и вступило в силу 3 января.

В документе также уточняется, что после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством, ФЛП могут перечислить средства с предпринимательских счетов на личные текущие счета, после чего можно использовать деньги на собственные нужды.