Новый президент Банка Латвии рассчитывает на активизацию кредитования, будет работать над репутацией регулятора

Рост экономики замедляется по всему миру, в том числе в Латвии, однако это не означает быстрой рецессии, и нет причин ждать такого же кризиса, как кризис 2008-2009 годов, сказал президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, вступивший в должность 21 декабря 2019 года, в интервью агентству BNS в среду.

"Такого роста, какой мы видели год-два назад - около 5%, сегодня ждать нет никаких оснований. Бизнес-цикл в мире уже вошел в достаточно зрелую стадию, и периоды самого быстрого роста позади. Если сравнивать с временами года, то лето однозначно закончилось. Но это не означает, что скоро будет зима! Посередине еще есть осень и бабье лето. Да, мы видим, что в экономике Латвии этап самого стремительного роста завершился. Но экономика по-прежнему довольно хорошо растет - медленнее, но все же растет!" - сказал глава Банка Латвии.

Он отметил, что в настоящее время огромного дисбаланса в экономике Латвии нет. "Нет кредитных пузырей или других вещей, которые мы видели при предыдущем кризисе. Поэтому основные риски для нашего экономического роста носят глобальный характер. Если мировая экономика продолжит расти, то, скорее всего, будет расти и латвийская. Если же в мировой экономике начнется рецессия, а спад однозначно когда-нибудь начнется, в рецессию окажется втянута и Латвия", - сказал Казакс.

Он отметил, что главные внутренние риски Латвии связаны с финансовым сектором - отмыванием денег, санкциями, но ими можно управлять и устранять их.

По словам Казакса, Банк Латвии должен работать над улучшением своей репутации, и основным камнем преткновения в этом вопросе является судебный процесс против бывшего руководителя центрального банка Илмара Римшевича.

Дело против Римшевича оказало существенное влияние на репутацию Банка Латвии, однако оценка услуг, предоставляемых центральным банком, например, экономического анализа, все еще остается высокой. "Проблема не связана с тем, что Банк Латвии делает или не делает, потому что услуги или поддержка Банка Латвии все еще ценятся очень высоко. Главным камнем преткновения является влияние судебного процесса в отношении Римшевича на общую репутацию банка", - сказал Казакс.

По его мнению, уход Римшевича с поста президента Банка Латвии окажет позитивное влияние на репутацию учреждения, однако не решит всех репутационных проблем.

По словам Казакса, задача Банка Латвии будет заключаться в том, чтобы принимать более активное участие во всевозможных дискуссиях и давать оценку различным инструментам, которые политики могут использовать для принятия решений.

Кроме того, 8 января Казакс в новой должности впервые встретился с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, сообщило BNS. По словам Казакса, во время первой встречи с премьером они обсудили ситуацию в латвийской и мировой экономике, а также дальнейшее сотрудничество. Кариньш и Казакс сошлись во мнении о необходимости активизации кредитования и содействия инвестициям.

Кариньш подчеркнул, что Казакс, вступив в должность президента центрального банка, стал олицетворением завершения "капитального ремонта" финансового сектора.

"Капитальным ремонтом" называют часть реформ, коснувшиеся финансового сектора Латвии. В частности, подписанные Кариньшем распоряжения в этой сфере предусматривают не только укрепление банковского надзора, но и исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.