Экономика

10:08 09.01.2020

Изменение системы администрирования розничного акциза с продажи сигарет позволит привлечь в местные бюджеты больше 2-х млрд грн уже в 2020 году - мнение

1 мин читать

83,7% доходов в структуре доходов местных бюджетов - это тот ресурс, который фактически зависит от решений органов государственной власти, передает Новое время. Поэтому местные общины прежде всего заинтересованы в росте доли собственных доходов. Розничный акциз для них - один из таких источников сегодня. Изменения касаются переноса обязательства уплаты розничного акциза с продажи сигарет с розничного на оптового торговца. 

"По самым скромным оценкам, изменение модели администрирования розничного акциза увеличит поступления в первый год на 2-2,5 млрд грн плюс 700 млн НДС. Это те цифры поступлений местных и государственного бюджетов, ради которых уже стоит прекратить дискуссии и попробовать сделать следующий шаг", - отмечает директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский. Рынок табачных изделий специфический и оказывает существенное влияние на доходы бюджетов всех уровней. Поэтому смену модели администрирования розничного акциза надо рассматривать в комплексе с усилением требований к оптовикам.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – глава ОТГСУ

Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

Минимальная зарплата в Украине в долларовом/евро эквиваленте превысила минималку в РФ

Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины - Герус

ПОСЛЕДНЕЕ

Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 8 января

Volkswagen начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту" в Германии

Гетманцев допускает объединение НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в один налог с минимальной ставкой 15%

ВБ ожидает слабого ускорения роста мирового ВВП в 2020г - до 2,5%

Саудовская Аравия в феврале резко снизит цены на нефть для Европы

Swedbank, SEB и Siauliu bankas в 2020-2023гг должны увеличить собственные средства на случай кризиса - регулятор

Кувейт будет ежегодно получать от Катара 3 млн тонн СПГ в течение 15 лет

Транзит газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы – глава ОТГСУ

Эстония, Латвия и Финляндия в январе начали торги газом, поставляемым через Balticconnector

НБУ запретил ФЛП расходовать средства с бизнес-счетов на личные нужды

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА