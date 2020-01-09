Федрезерв остается обеспокоенным низкой инфляцией в США - протокол

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) стали более оптимистично оценивать экономику США, поскольку напряженность в торговых отношениях с Китаем ослабла, свидетельствует протокол декабрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Тем не менее, они по-прежнему испытывали беспокойство относительно того, что темпы роста потребительских цен, вероятно, будут оставаться слишком низкими.

Члены комитета 11 декабря единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых. Они приняли такое решение для того, чтобы посмотреть на то, как будет вести себя экономика после трех снижений ставки подряд.

В протоколе говорится, что некоторые риски для экономики, "по-видимому, уменьшились за последние месяцы". Руководители ФРС отметили возобновление торговых переговоров между США и Китаем, а также признаки того, что мировая экономика начала стабилизироваться.

Они также полагают, что инфляция в конечном итоге ускорится, хотя участники заседания выразили обеспокоенность тем, что она продолжает оставаться ниже целевого уровня в 2%. Причинами этого являются, в том числе слабость мировой экономики и "сдержанная глобальная инфляция".

Члены FOMC во время последнего заседания рассматривали варианты того, как подтолкнуть инфляцию, но окончательного решения принято не было.

Федрезерв также рассматривает новые инструменты для стабилизации краткосрочного денежного рынка в более долгосрочной перспективе, в том числе возможность постоянного проведения операций РЕПО или даже покупку купонных казначейских бумаг. В протоколе отмечается, что дальнейшее обсуждение этих идей продолжится в рамках будущих заседаниях.

Комитет полагает, что нынешняя денежно-кредитная политика поддерживает рост экономической активности в стране, сильный рынок труда и инфляцию около целевого уровня в 2%. Как говорилось в пресс-релизе по итогам заседания, ФРС продолжит "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз, включая глобальные изменения и инфляционное давление, при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

Опубликованный в декабре "точечный график" (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок - указывает на высокую вероятность их сохранения на текущих уровнях в 2020 году. Только 4 из 17 руководителей предполагают возможность подъема ставки. В 2021 году предполагается всего одно увеличение стоимости кредитования.

Очередное заседание FOMC состоится 28-29 января. С начала прошлого года все заседания сопровождаются пресс-конференциями председателя ФРС Джерома Пауэлла. При этом экономические прогнозы по-прежнему обновляются раз в квартал - в следующий раз это произойдет в марте.