Инвестиции в 4,5 ГВт новых мощностей ВИЭ в Украине в 2019г составили около EUR3,7 млрд

В Украине в 2019 году ввели в эксплуатацию 4,5 ГВт новых мощностей возобновляемой электроэнергетики (ВИЭ), инвестиции в объекты составили около EUR3,7 млрд.

Как сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, реализованные проекты увеличили общую мощность "зеленой" электроэнергии в Украине в три раза - до 6,8 ГВт.

"В целом действующие мощности "чистой" энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 млрд кВт-ч электроэнергии (около 5,5% от общего производства)", - пояснило агентство.

В Госэнергоэффективности также напомнили, что на апрель 2020 года уже запланированы первые "зеленые" аукционы на площадке "ProZorro.Продажи", главная цель которых – удешевить стоимость "чистой" энергии для потребителей и повысить конкуренцию между инвесторами.

Как сообщалось, согласно озвученным ранее Министерством энергетики и защиты окружающей среды прогнозам, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года может составить 5,7-6,2 ГВт. Прогнозированное производство "зеленой" электроэнергии будет равно 6 млрд кВт-ч, а сумма выплат за данный объем э/э– около 28 млрд грн (без НДС).

По некоторым оценкам, в 2020 году объем выплат объектам ВИЭ может достигать 45 млрд грн.