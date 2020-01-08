Экономика

18:26 08.01.2020

Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

1 мин читать
Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ) на сайте.

Теги: #нбу #международные_резервы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:49 08.01.2020
НБУ прогнозирует восстановление ипотечного кредитования в 2020 году

НБУ прогнозирует восстановление ипотечного кредитования в 2020 году

11:19 08.01.2020
НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

17:48 03.01.2020
Нацбанк разработал проект антикорупционной программы на 2020-2021гг

Нацбанк разработал проект антикорупционной программы на 2020-2021гг

15:19 03.01.2020
Нацбанк упростил порядок открытия и закрытия банковских счетов

Нацбанк упростил порядок открытия и закрытия банковских счетов

10:53 03.01.2020
Нацбанк облегчил процесс организации защиты помещений небанковских учреждений

Нацбанк облегчил процесс организации защиты помещений небанковских учреждений

10:01 28.12.2019
Банки с российским капиталом продемонстрировали худшие результаты при стресс-тестировании

Банки с российским капиталом продемонстрировали худшие результаты при стресс-тестировании

14:24 27.12.2019
Потребность Ощадбанка в докапитализации по плохому макросценарию снижена на 7,1 млрд грн

Потребность Ощадбанка в докапитализации по плохому макросценарию снижена на 7,1 млрд грн

17:01 26.12.2019
НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

12:50 26.12.2019
Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго

Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго

11:55 24.12.2019
Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

Минимальная зарплата в Украине в долларовом/евро эквиваленте превысила минималку в РФ

Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины - Герус

Подконтрольный российскому ВЭБ ПИБ намерен сдать банковскую лицензию – повестка собрания акционеров

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть дешевеет на данных о запасах в США

Инвестиции в 4,5 ГВт новых мощностей ВИЭ в Украине в 2019г составили около EUR3,7 млрд

Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%

Обновленные тарифы на распределение газа вступили в силу

Евросоюз будет применять свои правила к "Турецкому потоку" на территории ЕС

Германские компании в 2019г сократили выпуск автомобилей до минимума за 22 года

Arricano отменил сделку по продаже Dragon Capital торговых центров "Солнечная галерея" в Кривом Роге и City Mall в Запорожье

Aston Martin ожидает прибыль в 2019 году ниже прогнозов

Евросоюз будет применять свои правила к "Турецкому потоку"

LG Electronics прогнозирует прибыль по итогам IV квартала 2019г ниже ожиданий рынка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА