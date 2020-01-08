Международные резервы Украины в 2019г выросли на 22%
Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ) на сайте.
Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ) на сайте.
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