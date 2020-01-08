НБУ прогнозирует восстановление ипотечного кредитования в 2020 году

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает восстановления ипотечного кредитования в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы центробанка в Facebook в среду со ссылкой на первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

"2020-й должен стать годом восстановления ипотечного кредитования. Сегодня для банков цена гривневого ресурса составляет 8-9%, то есть можно говорить об ипотеке 14-15% годовых. Это наша задача на этот год, что даст толчок развитию экономики", - сказала Рожкова.

Минувший 2019 год Рожкова назвала супергодом для страны, отметив продолжение роста экономики и достижение цели по инфляции.

По ее словам, учетная ставка будет снижаться. "После ее снижения в декабре до 13,5% банки отреагировали снижением ставок по депозитам. Это означает, что цена кредитного ресурса также снизится", - добавила она.