Экономика

15:02 08.01.2020

LG Electronics прогнозирует прибыль по итогам IV квартала 2019г ниже ожиданий рынка

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LG Electronics прогнозирует прибыль по итогам IV квартала 2019г ниже ожиданий рынка

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. прогнозирует рост операционной прибыли в четвертом квартале 2019 года на 30%, однако этот прогноз оказался существенно ниже ожиданий рынка.

Компания ожидает, что операционная прибыль в октябре-декабре составила 98,6 млрд вон ($84,4 млн) по сравнению с 75,7 млрд вон за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне 266,84 млрд вон.

Выручка LG по итогам четвертого квартала 2019 года, согласно предварительной оценке, составила 16,1 трлн вон.

По итогам 2019 года операционная прибыль LG Electronics, по оценке компании, опустилась на 10%, до 2,4 трлн вон. При этом выручка выросла примерно до 62,3 трлн вон, что станет рекордным показателем.

LG Electronics опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал и весь год позднее в январе.

Котировки акций LG Electronics по итогам торгов в среду снизились примерно на 4%. Капитализация компании с начала текущего года сократилась на 6,4%.

Теги: #прогноз #lg
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