Aston Martin ожидает прибыль в 2019 году ниже прогнозов

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin ожидает, что скорректированная EBITDA в 2019 году оказалась ниже консенсус-прогноза.

Как сообщается в пресс-релизе, этот показатель, который компания рассматривает в качестве основного, будет находиться в диапазоне 130-140 млн фунтов стерлингов ($171-184 млн) по сравнению с ожидавшимися 196 млн фунтов. По итогам 2018 года скорректированная EBITDA составляла 247,3 млн фунтов.

Оптовые продажи в прошлом году сократились на 7% - до 5,809 тыс. автомобилей, в том числе из-за слабости европейского рынка. При этом розничные продажи выросли на 12%.

Рентабельность по скорректированной EBITDA в 2019 году составит в районе 12,5-13,5%.

"С точки зрения торговой перспективы 2019 год был очень разочаровывающим, - заявил президент и главный исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер, слова которого приводятся в сообщении. - Хотя розничные продажи выросли на 12% - наш лучший результат с 2007 года, базовый показатель прибыли не смог достичь запланированного нами уровня".

В число негативных факторов вошли...

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