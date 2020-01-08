Ощадбанк продает завод по изготовлению топливных гранул за 42,95 млн грн через OpenMarket

Государственный Ощадбанк (Киев) продает на электронной площадке OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ" завод по изготовлению топливных гранул из соломы мощностью 40 тыс. тонн в год и 34 позиции оборудования завода по стартовой цене 42,95 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы "СЕТАМ" в среду, аукцион состоится 16 января. Гарантированный взнос - 2,15 млн грн, шаг аукциона - 429,5 тыс. грн.

Пресс-служба госпредприятия добавила, что лот выставлен на торги Ощадбанком в рамках добровольной продажи.

Как уточняется, завод расположен по адресу: Кировоградская область, Ольшанский район, с.Добрянка, ул. Цветочная, 1а.

"Завод является привлекательным активом для крупных фермерских хозяйств. Учитывая состояние комплекса и достаточные инвестиции в развитие предприятия, он очень быстро начнет приносить прибыль владельцу", - цитирует пресс-служба генерального директора госпредприятия "СЕТАМ" Виктора Вишнева.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.