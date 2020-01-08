Экономика

12:10 08.01.2020

Ощадбанк продает завод по изготовлению топливных гранул за 42,95 млн грн через OpenMarket

1 мин читать
Ощадбанк продает завод по изготовлению топливных гранул за 42,95 млн грн через OpenMarket

Государственный Ощадбанк (Киев) продает на электронной площадке OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ" завод по изготовлению топливных гранул из соломы мощностью 40 тыс. тонн в год и 34 позиции оборудования завода по стартовой цене 42,95 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы "СЕТАМ" в среду, аукцион состоится 16 января. Гарантированный взнос - 2,15 млн грн, шаг аукциона - 429,5 тыс. грн.

Пресс-служба госпредприятия добавила, что лот выставлен на торги Ощадбанком в рамках добровольной продажи.

Как уточняется, завод расположен по адресу: Кировоградская область, Ольшанский район, с.Добрянка, ул. Цветочная, 1а.

"Завод является привлекательным активом для крупных фермерских хозяйств. Учитывая состояние комплекса и достаточные инвестиции в развитие предприятия, он очень быстро начнет приносить прибыль владельцу", - цитирует пресс-служба генерального директора госпредприятия "СЕТАМ" Виктора Вишнева.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #продажа #завод #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:15 03.01.2020
Верховная Рада может проголосовать земельную реформу уже 14 января - советник премьера

Верховная Рада может проголосовать земельную реформу уже 14 января - советник премьера

14:24 27.12.2019
Потребность Ощадбанка в докапитализации по плохому макросценарию снижена на 7,1 млрд грн

Потребность Ощадбанка в докапитализации по плохому макросценарию снижена на 7,1 млрд грн

10:36 27.12.2019
Правоохранители подозревают двух сотрудников Ощадбанка в Кировоградской области в присвоении средств пенсионеров и детей-инвалидов

Правоохранители подозревают двух сотрудников Ощадбанка в Кировоградской области в присвоении средств пенсионеров и детей-инвалидов

12:59 26.12.2019
EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

19:23 24.12.2019
Совет финстабильности констатировал умеренные системные риски и ищет пути восстановления платежеспособности ФГВФЛ

Совет финстабильности констатировал умеренные системные риски и ищет пути восстановления платежеспособности ФГВФЛ

17:34 20.12.2019
Ощадбанк начинает финансирование малого и среднего бизнеса на востоке Украины в рамках программы FinancEast

Ощадбанк начинает финансирование малого и среднего бизнеса на востоке Украины в рамках программы FinancEast

14:24 17.12.2019
Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в двух госбанках

Стресс-тестирование выявило существенные проблемы в двух госбанках

13:56 17.12.2019
НБУ оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн

НБУ оценивает потребность в капитале Ощадбанка и Укрэксимбанка в 23,3-45,8 млрд грн

19:13 13.12.2019
САП завершила расследование дела о завладении $20 млн "Ощадбанка" его работниками и представителями группы "Креатив"

САП завершила расследование дела о завладении $20 млн "Ощадбанка" его работниками и представителями группы "Креатив"

18:06 13.12.2019
"Батькивщина" 17 декабря примет участие в акции под Радой против продажи земли

"Батькивщина" 17 декабря примет участие в акции под Радой против продажи земли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минимальная зарплата в Украине в долларовом/евро эквиваленте превысила минималку в РФ

Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины - Герус

Подконтрольный российскому ВЭБ ПИБ намерен сдать банковскую лицензию – повестка собрания акционеров

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Минэкономики разрабатывает план действий на случай угрозы влияния остановки поставок российской нефти в Беларусь на ситуацию в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ оштрафовал банк "Земельный Капитал" на 2,265 млн грн за недостаточный финмониторинг

Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла исторического пика

Грузинская оппозиция призывает не допустить участия Лаврова в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

Болгария получает российский газа через "Турецкий поток", Турция тоже, но с заходом в Болгарию

Tesla в 2019 г. увеличила поставки электромобилей на 50%, оправдав свой прогноз

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ, поступило 26,5 тыс. тонн - "Белнефтехим"

SMG "Смарт холдинга" заключила контракт на строительство очередного корпуса танкера-химовоза для нидерландской VEKA Shipbuilding

Минимальная зарплата в Украине в долларовом/евро эквиваленте превысила минималку в РФ

Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" до 2026 года

Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины - Герус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА