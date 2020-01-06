Экономика

14:01 06.01.2020

Грузинская оппозиция призывает не допустить участия Лаврова в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси

2 мин читать

Возможный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Тбилиси весной текущего года станет нарушением закона Грузии "Об оккупированных территориях", заявляют в грузинской оппозиционной партии "Европейская Грузия".

"Лавров нарушил закон об оккупированных территориях, и его не должны пропускать на подконтрольную Грузии территорию. Все, кто его пропустят, станут нарушителями закона", - заявил журналистам в понедельник один из лидеров партии Гиги Угулава.

Так он прокомментировал сообщения, что глава МИД РФ в мае может посетить Тбилиси в связи с заседанием комитета министров Совета Европы.

По словам Угулава, "закон есть закон, и он действует и на министров, и на рядовых граждан".

Между тем, в правительстве Грузии и МИД страны воздерживаются на данном этапе подтверждать или опровергать возможность визита Лаврова.

Как заявили журналистам в МИД республики, Грузия как страна, председательствующая в Совете Европы, примет в мае заседание комитета министров, и все детали будут согласованы с секретариатом СЕ в соответствии с уставом организации.

В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский в беседе с журналистами в понедельник предположил, что по вопросу возможного визита главы МИД РФ как в Тбилиси, так и в Москве пройдут обсуждения.

По его словам, в данном вопросе значение имеет не только позиция Грузии, так как Тбилиси выступает, как столица Совета Европы.

"Соответственно, Тбилиси в этот период будет жить по регламентам и повестке дня СЕ, и как это соответствует той ситуации, которая существует между Грузией и Россией, достаточно сложно комментировать этот вопрос", - сказал он.

Что касается заявлений оппозиции о том, что Лавров нарушил закон "Об оккупированных территориях", посетив ранее Сухум и Цхинвал без согласования с Тбилиси, то, по мнению Вольского, это "тяжелая тема", которая требует интенсивных консультаций с международными партнерами и странами-членами СЕ.

"Не думаю, что наш закон должен быть проигнорирован, но не будем забывать, что Тбилиси в этот период является столицей Совета Европы", - сказал вице-спикер.

Теги: #лавров #грузия #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:38 06.01.2020
В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

19:15 27.12.2019
Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

19:57 25.12.2019
Пять грузинских школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть

Пять грузинских школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть

04:48 25.12.2019
В центральной части Грузии тушат сильный лесной пожар, с огнем борются и в других регионах страны

В центральной части Грузии тушат сильный лесной пожар, с огнем борются и в других регионах страны

20:43 20.12.2019
Задержан подозреваемый в покушении на сына первого президента Грузии

Задержан подозреваемый в покушении на сына первого президента Грузии

12:17 20.12.2019
Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате

Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате

21:08 19.12.2019
Сын Гамсахурдия Цотнэ госпитализирован после покушения - СМИ

Сын Гамсахурдия Цотнэ госпитализирован после покушения - СМИ

20:46 19.12.2019
В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

12:21 19.12.2019
В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС прошла жесткая дискуссия по языковому вопросу для меньшинств в Украине

В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС прошла жесткая дискуссия по языковому вопросу для меньшинств в Украине

15:51 16.12.2019
SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

SkyUp запустит рейсы из Харькова в Батуми, Бургас, Тель-Авив и Тбилиси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минимальная зарплата в Украине в долларовом/евро эквиваленте превысила минималку в РФ

Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины - Герус

Подконтрольный российскому ВЭБ ПИБ намерен сдать банковскую лицензию – повестка собрания акционеров

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Минэкономики разрабатывает план действий на случай угрозы влияния остановки поставок российской нефти в Беларусь на ситуацию в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Золото подорожало до максимума с 2013 года, цена палладия достигла исторического пика

Болгария получает российский газа через "Турецкий поток", Турция тоже, но с заходом в Болгарию

Tesla в 2019 г. увеличила поставки электромобилей на 50%, оправдав свой прогноз

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ, поступило 26,5 тыс. тонн - "Белнефтехим"

SMG "Смарт холдинга" заключила контракт на строительство очередного корпуса танкера-химовоза для нидерландской VEKA Shipbuilding

Минимальная зарплата в Украине в долларовом/евро эквиваленте превысила минималку в РФ

Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" до 2026 года

Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь не создаст серьезных проблем для Украины - Герус

Греция, Кипр и Израиль подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed

Подконтрольный российскому ВЭБ ПИБ намерен сдать банковскую лицензию – повестка собрания акционеров

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА