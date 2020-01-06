Экономика

10:39 06.01.2020

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ, поступило 26,5 тыс. тонн - "Белнефтехим"

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Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ, поступило 26,5 тыс. тонн - "Белнефтехим"

Поставка нефти на белорусский НПЗ "Нафтан" возобновлена, на предприятие с вечера 4 января поступило 26,5 тыс. тонн сырья, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Нефть из России поступает на ОАО "Нафтан", после возобновления поставок с 17 часов 4 января на предприятие поступило 26,5 тыс. тонн нефтяного сырья. НПЗ сохраняет минимальную загрузку", - сказал представитель пресс-службы.

Между тем поставки нефтяного сырья на второй белорусский НПЗ - в Мозыре (Гомельская область) - пока не начаты, отметил представитель концерна.

Как сообщалось, 4 января вечером концерн "Белнефтехим" сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ, которые были прекращены с 1 января 2020 года из-за отсутствия контрактов с российскими НК.

Теги: #нпз #белнефтехим #нефть #беларусь
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