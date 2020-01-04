Экономика

15:33 04.01.2020

Минимальная зарплата в Украине в долларовом/евро эквиваленте превысила минималку в РФ

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Минимальная зарплата в Украине в долларовом/евро эквиваленте превысила минималку в РФ

Впервые за годы независимости Украины, минимальная зарплата в стране в долларовом/евро эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук на странице в Фейсбуке.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января минималка в Украине возросла до 4 тыс. 723 грн, или $199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал Николайчук.

Так, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 года - 4723 грн, в РФ - 12130 руб, что по официальным курсам НБУ и ЦБ РФ на 1 января составляет 199,4 USD и 195,9 USD соответственно.

В то же время в Беларуси - 375 руб. Разрыв с Беларусью (минимальная зарплата с 1 января 2020 года - 177,74 USD) составляет почти $22 в пользу Украины.

В евро эквиваленте минимальная зарплата в Украине составляет €178,75, в РФ - €174,84, а Беларуси - €159,29.

Х

Теги: #минимальная_зарплата #минэкономики
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