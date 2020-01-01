Экономика

09:55 01.01.2020

Украинская ГТС транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"

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Украинская ГТС транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ, Киев), которое с 1 января 2020 года стало новым оператором украинской газотранспортной системы (ГТС) вместо "Укртрансгаза", заявило о продолжении транзита российского газа согласно новому соглашению между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", который пришел на смену предыдущему 10-летнему контракту.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", - говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook в среду.

Как сообщалось, согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза Украины", новым оператором ГТС является ООО "ОГТСУ". Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря принял окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа. Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС.

Заключенный в 2009 году транзитный контракт с "Газпромом" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки, и транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Они предполагают транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Теги: #нафтогаз #газ #гтс #газпром #транзит
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