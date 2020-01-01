Новый оператор ГТС Украины сообщает о штатном режиме работы

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ, Киев), которое с 1 января 2020 года становится новым оператором украинской газотранспортной системы (ГТС) вместо "Укртрансгаза", дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины", сообщает о штатном режиме работы.

"Первая ночь "Оператор ГТС Украины" прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора", - написал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон в Facebook.

"Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", - добавил он.

Как сообщалось, согласно обновленному правительством 18 сентября плану анбандлинга "Нафтогаза Украины", новым оператором ГТС является ООО "ОГТСУ". Компания, которой государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, полноценно заработала в качестве нового оператора с 1 января 2020 года.

Украинский регулятор НКРЭКУ 24 декабря принял окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.

Новый оператор 31 декабря 2019 года завершил подписание межоператорских соглашений с компаниями-операторами соседних ГТС, и теперь вместо "Укртрансгаза" получает и обрабатывает номинации (заявки) на транспортировку природного газа.