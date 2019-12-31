Лукашенко договорился с Медведевым о поставках российских углеводородов в Беларусь без контрактов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о конкретных поставках нефти в Белоруссию в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.

"Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь", -сообщила пресс-служба президента Белоруссии, которую цитирует госагентство БелТА.