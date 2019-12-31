Экономика

12:00 31.12.2019

Операторы ГТС Украины и Словакии заключили соглашения об интерконнекте

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Операторы ГТС Украины и Словакии заключили соглашения об интерконнекте

Новый газотранспортный украинский оператор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ, Киев) и оператор словацкой ГТС Eustream заключили межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement), сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Я приветствую interconnection agreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!" – написал он в твиттере во вторник.

Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон 30 декабря сообщил, что направился из Вены, где проходили российско-украинские газовые переговоры, в Брюссель для своевременного подписания межоператорского соглашения с Eustream на основании европейских правил.

Ранее ОГТСУ подписал аналогичные соглашения с операторами ГТС Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы и России.

Теги: #гтс #словакия
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