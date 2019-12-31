Экономика

00:20 31.12.2019

Оператор ГТС Украины подписал соглашение с "Газпромом" об интерконнекте

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ООО "Оператор ГТС Украины" и ПАО "Газпром" в понедельник вечером, в частности, подписали соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement), сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Подписанные сегодня соглашения являются результатом приемлемого компромисса… Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе, для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита", - приводятся в сообщении слова главы НАК Андрея Коболева.

Теги: #гтс #интерконнект #газпром #украина
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