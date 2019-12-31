Экономика

00:18 31.12.2019

"Нафтогаз" и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании споров

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НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" подписали соглашение об урегулировании и отзыве взаимных судебных споров, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Когда я подписывал соглашение об урегулировании, которое предусматривает отзыв всех текущих исков и жалоб с обеих сторон, мне было обидно за ту работу и знания, которые я со своей командой в них вложили… Но я понимаю, что наша ответственность перед украинцами требует от нас принимать решения в интересах национальной компании, а не в собственных интересах", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Витренко отметил, что продолжение транзита по территории Украины – это тысячи рабочих мест и более низкие тарифы для потребителей Украины, и соответствующий иск на $12,2 млрд в арбитраже поспособствовал продлению контракта на транзит.

"Другими словами, мы могли бы выиграть в арбитраже эти $12,2 млрд только если бы Газпром отказался от транзита. А он не отказался", - подчеркнул он.

Теги: #нафтогаз #газпром #украина #урегулирование
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