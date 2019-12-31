"Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит на 5 лет по принципу "качай или "плати" – топ-менеджер НАК

Договор между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпромом" о предоставлении услуг по организации транспортировке газа территорией страны на 2020-2024 годы содержит условие "качай или плати", сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени только закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати", - написал он на своей странице в "Фейсбук"