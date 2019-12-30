Экономика

15:52 30.12.2019

"Нафтогаз" просит ждать официальных сообщений об итогах газовых переговоров с "Газпромом"

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"Нафтогаз" просит ждать официальных сообщений об итогах газовых переговоров с "Газпромом"

Говорить об итогах газовых переговоров с ПАО "Газпром" еще преждевременно, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Еще нет. Если будет "уже да", будут официальные сообщения", – написал он на странице в Фейсбуке из Вены, где пятый лень идут газовые переговоры.

"Сохраняйте спокойствие!", - посоветовал Витренко.

Как сообщалось, "Нафтогаз" с 16:30 понедельника открывает в Киеве "газовый штаб" для отслеживания хода переговоров о продолжении транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Теги: #нафтогаз #газ #переговоры #витренко
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