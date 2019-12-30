Экономика

15:34 30.12.2019

"Нафтогаз" запустит информационный он-лайн штаб по газовым переговорам

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"Нафтогаз" запустит информационный он-лайн штаб по газовым переговорам

НАК "Нафтогаз Украины" запустит на своей фейсбук-странице посвященную газовым переговорам он-лайн трансляцию.

"Получить официальную достоверную информацию из первых источников о текущем состоянии транзита и действия всех заинтересованных сторон, без перерыва на праздники и выходные, вы сможете в Газовом информационном центре. Запланированы ежедневные брифинги с участием руководителей "Нафтогаза", "Оператора газотранспортной системы Украины", ключевых лиц государства, а также украинских и иностранных экспертов отрасли", - говорится в сообщении НАК.

Теги: #нафтогаз #газ #переговоры #онлайн
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