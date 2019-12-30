Экономика

12:30 30.12.2019

Глава "ОГТСУ" заявил о завершении четырехдневного переговорного марафона с Газпромом в Вене

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Глава "ОГТСУ" заявил о завершении четырехдневного переговорного марафона с Газпромом в Вене

Украина и РФ ранним утром в понедельник завершили четырехдневный переговорный марафон в Вене, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-х дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - написал он на своей станице в "Фейсбук".

Теги: #газ #переговоры #огтсу
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