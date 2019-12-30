Минсоцполитики борется со схемами в гуманитарной помощи, а не легальным секонд-хендом, - Коваль

Инициатива Министерства социальной политики по борьбе со схемами на гуманитарной помощи не имеет никакого отношения к легальному бизнесу по продаже в Украине подержанных вещей, то есть "секонд-хенда", заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

"Мы никоим образом не выступаем против легальных магазинов с подержанными вещами, то есть "секонд-хендом ". Если товары в эти магазины завезены и продаются в соответствии с нормами отечественного законодательства, - мы не имеем ничего против!", - приводит высказывание Коваля пресс-служба Минсоцполитики.

По словам заместителя министра, часть грузов, которые завозятся в Украину под статусом "гуманитарной помощи" не раздаются людям бесплатно, как того требует законодательство, а продаются в магазинах и даже бутиках. "Это схема! Это коррупция! Это уклонение от уплаты налогов! ", - подчеркнул Олег Коваль.

Минсоцполитики - единственный орган в Украине, который может предоставить тому или иному груза статус "гуманитарного".

"Когда я возглавил рабочую группу по предоставлению соответствующего статуса, я удивился объемам вещей, которые завозятся в Украину под видом" гуманитарки". Удивился в негативном смысле - после пересечения границы эти грузы практически исчезают с наших "радаров". При этом количество нуждающихся фактически не уменьшается. Ежегодно от этих схем государственный бюджет теряет до 2 млрд грн. Вот против этого и направлена наша инициатива ", - резюмировал Коваль.

Ранее Коваль сообщил, что Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

"Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета введения на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании, кроме одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям", - заявил Коваль на пресс-конференции 26 декабря.