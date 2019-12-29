Экономика

10:53 29.12.2019

Газовые переговоры в Вене продолжились в воскресенье

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Газовые переговоры в Вене продолжились в воскресенье

Украинская и российская стороны в воскресенье в Вене продолжают переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Начинаем следующий день переговоров. Цель – финализировать все договоры", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Как сообщалось, в субботу поздно вечером глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет: "борьба идет за каждую запятую".

Теги: #нафтогаз #газ #газпром #огтсу
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