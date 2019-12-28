Экономика

19:20 28.12.2019

"Укрметаллургпром" оценивает потери отрасли от подорожания распределения газа в 550 млн грн в год и просит помощи у президента и премьера

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"Укрметаллургпром" оценивает потери отрасли от подорожания распределения газа в 550 млн грн в год и просит помощи у президента и премьера

Дополнительная финансовая нагрузка на горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины после повышения НКРЭКУ тарифов на распределение природного газа на 65% превысит 550 млн грн в год, рост тарифов необходимо сделать поэтапным и ограничить 30%, заявляет объединение предприятий "Укрметаллургпром".

"К сожалению, достаточного и основательного обоснования такому значительному повышению тарифов предоставлено не было, аргументы потребителей остались без внимания. Повышение тарифа будет иметь негативные последствия как для горно-металлургической отрасли, так и для экономики и национальной безопасности Украины в целом", - подчеркивается в заявлении, обнародованном на сайте объединения в субботу.

По мнению "Укрметаллургпрома", в условиях негативной конъюнктуры мирового рынка и удорожания целого ряда ресурсов и услуг для украинских металлургов жизненно необходимым является принятие экономически обоснованного тарифа на газораспределение, а именно увеличение его в два этапа в пределах 30% – с 510 до 665 грн/куб. м.

В объединении считают, что это позволит повысить фонд оплаты труда в компаниях-распределительных сетях (облгазах) в соответствии с инфляцией в 2017-2020 гг., или примерно на 41%, тогда как повышение тарифа до 841 грн за 1 тыс куб м. необоснованно. Оно приведет к дальнейшему ухудшению экономического положения украинской металлургии и промышленности Украины в целом.

"Укрметаллургпром" ссылается на информацию из публичных источников, что в себестоимости целого ряда отраслей экономики Украины газовая составляющая занимает значительную долю: в производстве азотных удобрений – порядка 80%, кирпича – 60%, сахара – 25%, стекла –20%.

По мнению объединения, подобное решение идет вразрез с заявлением Кабмина о том, что благодаря договоренностям о сохранении транзита российского газа в Европу по территории Украины цена на "голубое топливо" в ближайшее время расти не будет.

Украинская промышленность предлагала НКРЭКУ свое понимание экономически обоснованного подхода к расчету тарифа на распределение газа, который, к сожалению, был полностью проигнорирован, отмечается в заявлении.

В сложившейся ситуации "Укрметаллургпром" обратился к президенту и премьер-министру с просьбой поддержать позицию украинского ГМК о пересмотре утвержденного тарифа на услуги газораспределительных сетей в сторону снижения до экономически оправданного уровня (+30% к уровню на 1 декабря-2019).

Теги: #газ #укрметаллургпром
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