Нацбанк Украины в 2019г выкупил в резервы на рынке $7,9 млрд, в том числе за последнюю неделю $1,5 млрд

Национальный банк Украины в 2019 году приобрел на межбанковском валютном рынке $8,46 млрд и продал $0,53 млрд, таким образом пополнив валютные резервы за счет этого источника на $7,93 млрд.

Как говорится в сообщении НБУ в субботу, рекордный объем валюты был приобретен в последнюю неделю года – $1,56 млрд, в том числе $730 млн – на первом с ноября прошлого года валютном аукционе.

В то же время центробанк указал, что на этой неделе он также провел и первые с середины октября этого года интервенции в поддержку гривни, продав $50 млн.

Как сообщалось, официальный курс гривни в 2019 году укрепился на 14,5% к доллару (до 23,6862 грн/$1) и на 16,7% к евро (до 26,422 грн/EUR1).

В то же время в последние два дня года официальный курс гривни несколько ослаб – с 23,2552 грн/$1, а на наличном рынке – до 24,7 грн/$1.