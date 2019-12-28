Экономика

16:49 28.12.2019

Укрепление курса гривни может возобновиться во второй половине января - банкиры

3 мин читать
Укрепление курса гривни может возобновиться во второй половине января - банкиры

После новогодних и рождественских праздников укрепление курса гривни может возобновиться, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Гривня уходит на новогодние финансовые каникулы на отметке 23,69 грн/$1, что соответствует номинальной ревальвации по итогам года на 14,5%. При сохранении спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов курс может не только стабилизироваться, но и начать укрепляться", - сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По его словам, резкая смена тренда длительного укрепления гривни на ее стремительное ослабление до трехнедельного минимума произошла под влиянием цейтнота участников рынка в связи с нестандартной рабочей неделей, завершающей финансовый год, и со стартом рождественских каникул в Европе и США.

"Рекордный дневной выкуп валюты регулятором в объеме $700 млн в четверг и последовавший за ним курсовой разворот были восприняты рынком как сигнал к нагнетанию ажиотажа: наличный рынок резко взвинтил котировки доллара и увеличил спрэд, что в сочетании с периодом возмещений НДС и финализацией участниками рынка годовых финансовых расчетов имело эффект разжавшейся пружины. В результате котировки доллара ушли в рост, подогреваемые спекулятивной активностью", - добавил он.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что ослабление курса гривни носит ситуативный характер, поскольку нет ни фундаментальных, ни информационных причин для ее наблюдаемого ослабления. "Девальвация проходит на "тонком" рынке, то есть на малых объемах, что в некоторой мере говорит о неустойчивом, а иногда о спекулятивном характере такого движения. Исходя из характера движения, характера сделок на межбанке, которыми обеспечен рост, и того факта, что котировки на наличном рынке опережают межбанк, я склонен считать, что текущее ослабление гривни ситуативное", - сказал он.

При этом Ребрик добавил, что если не будет негативной информационной подпитки, то с началом "нового сезона" размещений ОВГЗ и возврата на рынок нерезидентов велика вероятность возобновления ревальвационного тренда.

"На мой взгляд, ключевой драйвер текущего движения курса гривни - отложенные покупки и закрытие коротких спекулятивных позиций. Могу предположить, что участники рынка и население с учетом мощной ревальвации, которая длилась достаточно долго, ожидали каких-то сигналов о развороте ("ну она же не может укрепляться бесконечно"). Видимо, таким сигналом послужили активные покупки НБУ в последнее время, которыми он защитил уровень 23,25-23,30 грн/$1. Ну и последняя капля – аукцион НБУ на $1 млрд. Думаю, эти события были восприняты многими, как признаки локального "дна", что и спровоцировало покупки, на которых курс доллара прошел вверх", - сказал Ребрик.

Начальник управления казначейства "Банка Форвард" Наталия Шишацкая полагает, что после праздников ревальвационный тренд гривни возобновится. "Учитывая дефицит бюджета, Минфин, скорее всего, продолжит размещение ОВГЗ на аукционах и в следующем году, а значит, приток валюты от нерезидентов под покупку госбумаг останется одним из основных факторов, влияющих на укрепление гривни", - сказала она.

Комментируя ситуацию на наличном валютном рынке, Шишацкая отметила, что снижение курса гривни в последние дни обусловлено тем, что население сдает валюту под "финансирование" праздников, а также переводит валютные депозиты в гривневые, поскольку доходность по ним выше.

"Перед праздниками или длинными выходными всегда расширяется спрэд по курсам на наличном рынке. После праздников спрэд сузится, движение курса будет идентичным безналичному", - добавила она.

Теги: #курс #банкиры #гривня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:53 26.12.2019
Премьер: я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление

Премьер: я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление

12:28 23.12.2019
Темпы ревальвации гривни в конце 2019 - начале 2020гг могут замедлиться - банкиры

Темпы ревальвации гривни в конце 2019 - начале 2020гг могут замедлиться - банкиры

18:06 16.12.2019
Укрепление гривни в целом позитивно для экономики, но краткосрочно может негативно влиять на отдельные сегменты – встреча НБУ с Кабмином

Укрепление гривни в целом позитивно для экономики, но краткосрочно может негативно влиять на отдельные сегменты – встреча НБУ с Кабмином

14:08 13.12.2019
Увеличение НБУ планового объема выкупа валюты в резервы до $50 млн в день будет способствовать замедлению темпов ревальвации гривни - банкиры

Увеличение НБУ планового объема выкупа валюты в резервы до $50 млн в день будет способствовать замедлению темпов ревальвации гривни - банкиры

13:21 13.12.2019
Минэкономики изучает подорожание импорта при росте гривни и допускает расследования

Минэкономики изучает подорожание импорта при росте гривни и допускает расследования

13:08 13.12.2019
Снижение норматива резервирования для банков в гривне до нуля и повышение в валюте до 10% будет способствовать удешевлению гривневых кредитов - банкиры

Снижение норматива резервирования для банков в гривне до нуля и повышение в валюте до 10% будет способствовать удешевлению гривневых кредитов - банкиры

17:11 12.12.2019
Снижение учетной ставки должно положительно повлиять на курс гривни – министр экономики Украины

Снижение учетной ставки должно положительно повлиять на курс гривни – министр экономики Украины

14:25 12.12.2019
НБУ с марта-2020 понизит норматив резервирования в гривне до нуля и повысит в валюте до 10% – глава Нацбанка

НБУ с марта-2020 понизит норматив резервирования в гривне до нуля и повысит в валюте до 10% – глава Нацбанка

13:10 12.12.2019
Официальный курс гривни ко всем иностранным валютам будет публиковаться на два часа раньше - НБУ

Официальный курс гривни ко всем иностранным валютам будет публиковаться на два часа раньше - НБУ

20:06 11.12.2019
Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 23,555 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 23,555 грн/$1

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк Украины в 2019г выкупил в резервы на рынке $7,9 млрд, в том числе за последнюю неделю $1,5 млрд

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Президент подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Газовые переговоры продолжаются, работа, возможно, затянется на выходные - глава ОГТСУ

Валовый внешний долг Украины в III кв.-2019 вырос на 3,8%

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк Украины в 2019г выкупил в резервы на рынке $7,9 млрд, в том числе за последнюю неделю $1,5 млрд

Минюст восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметрострой", глава набсовета обратился к президенту

Австрийская Latschbacher предлагает Украине инвентаризацию леса лазерным сканированием примерно за EUR10 млн

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Группа "Биосфера" планирует запустить производство подгузников в начале 2020г

Конкурс на должность главы АМПУ состоится в начале 2020г с привлечением рекрутинговой компании - Мининфраструктуры

Минюст восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметрострой"

ГИЯРУ одобрила перевод топлива Westinghouse на блоке №3 ЮУАЭС в промышленную эксплуатацию

Президент подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Депутаты предлагают Раде ввести второй уровень пенсионного обеспечения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА