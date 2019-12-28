Минюст восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметрострой", глава набсовета обратился к президенту

Министерство юстиции Украины восстановило Василия Кобиля в должности генерального директора ПАО "Киевметрострой" (с.Чайки Киево-Святошинского района) выступающего генподрядчиком по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена.

"На днях произошло сразу несколько громких рейдерских атак. Очевидно в расчете на то, что Министерство юстиции Украины сможет рассмотреть жалобы только после праздников… В том числе директора ОАО "Киевметрострой" в должности восстановили, соответствующие корректировки в ЕГР внесли", - написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 28 декабря гендиректором "Киевметростроя" числится Василий Кобиль.

В то же время глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев в субботу обратился к руководству государства, города и в правоохранительные органы с заявлением о том, что целесообразное использование средств и своевременное строительство метро на Виноградарь возможно только при поддержке властей, сообщает его пресс-служба.

"Мы хотели бы обратиться к президенту, премьер-министру, министру юстиции, мэру Киева и к руководству правоохранительных органов и акцентировать внимание на том, чтобы деньги, которые сейчас используются и которые должны еще поступить, использовались согласно целевому назначению - на строительство метро, профессионально", - цитируется в сообщении Токарев.

Он также обратился к правоохранительным органам с тем, чтобы они "остановили противозаконное хищение бюджетных средств и не допустили "схематозников" управлять стратегически важным объектом".

При этом он подчеркнул, что если члены набсовета "не получат помощь от власти в признании законности собрания, то есть, что они выбрали гендиректора законно, от регистрационной системы, мы сами себе начнем затягивать петлю".

Как сообщалось, акционеры ПАО "Киевметрострой" (Киев) 17 декабря решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав. В результате новый набсовет уволил Василия Кобиля и назначил на его место нового гендиректора – Александра Метелицу.

20 декабря в Киеве прошел протест работников "Киевметростроя" против изменения состава набсовета и правления компании, с заявлениями о рейдерском захвате предприятия.

В свою очередь глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" заявил, что причина смены руководства – неудовлетворительные темпы строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь.

"Сумма тендера – 6 млрд грн. В конце года был получен аванс - 2,6 млрд грн. За год, который мы прожили с генеральным директором Кобилем Василием, потрачено 1 млрд грн и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 млн грн. От суммы контракта это всего 2,5%. Поэтому 17 декабря набсовет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метелицу Александра Николаевича", – сообщил он.

При этом он также заявил о попытке рейдерского захвата предприятия неизвестными лицами.

В свою очередь руководящий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев сообщил о распространении "ряда мифов" о захвате предприятия и предположил, что "проблема инспирирована бывшим руководителем".

Как сообщалось, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.