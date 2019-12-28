Экономика

16:27 28.12.2019

Минюст восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметрострой", глава набсовета обратился к президенту

3 мин читать
Минюст восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметрострой", глава набсовета обратился к президенту

 Министерство юстиции Украины восстановило Василия Кобиля в должности генерального директора ПАО "Киевметрострой" (с.Чайки Киево-Святошинского района) выступающего генподрядчиком по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена.

"На днях произошло сразу несколько громких рейдерских атак. Очевидно в расчете на то, что Министерство юстиции Украины сможет рассмотреть жалобы только после праздников… В том числе директора ОАО "Киевметрострой" в должности восстановили, соответствующие корректировки в ЕГР внесли", - написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 28 декабря гендиректором "Киевметростроя" числится Василий Кобиль.

В то же время глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев в субботу обратился к руководству государства, города и в правоохранительные органы с заявлением о том, что целесообразное использование средств и своевременное строительство метро на Виноградарь возможно только при поддержке властей, сообщает его пресс-служба.

"Мы хотели бы обратиться к президенту, премьер-министру, министру юстиции, мэру Киева и к руководству правоохранительных органов и акцентировать внимание на том, чтобы деньги, которые сейчас используются и которые должны еще поступить, использовались согласно целевому назначению - на строительство метро, профессионально", - цитируется в сообщении Токарев.

Он также обратился к правоохранительным органам с тем, чтобы они "остановили противозаконное хищение бюджетных средств и не допустили "схематозников" управлять стратегически важным объектом".

При этом он подчеркнул, что если члены набсовета "не получат помощь от власти в признании законности собрания, то есть, что они выбрали гендиректора законно, от регистрационной системы, мы сами себе начнем затягивать петлю".

Как сообщалось, акционеры ПАО "Киевметрострой" (Киев) 17 декабря решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и избрать его новый состав. В результате новый набсовет уволил Василия Кобиля и назначил на его место нового гендиректора – Александра Метелицу.

20 декабря в Киеве прошел протест работников "Киевметростроя" против изменения состава набсовета и правления компании, с заявлениями о рейдерском захвате предприятия.

В свою очередь глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" заявил, что причина смены руководства – неудовлетворительные темпы строительства метро в сторону жилмассива Виноградарь.

"Сумма тендера – 6 млрд грн. В конце года был получен аванс - 2,6 млрд грн. За год, который мы прожили с генеральным директором Кобилем Василием, потрачено 1 млрд грн и выполнены, но не подписаны заказчиком, работы на 150 млн грн. От суммы контракта это всего 2,5%. Поэтому 17 декабря набсовет решил уволить Кобиля и назначить на должность гендиректора Метелицу Александра Николаевича", – сообщил он.

При этом он также заявил о попытке рейдерского захвата предприятия неизвестными лицами.

В свою очередь руководящий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев сообщил о распространении "ряда мифов" о захвате предприятия и предположил, что "проблема инспирирована бывшим руководителем".

Как сообщалось, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.

Теги: #минюст #суд #кадры #киевметрострой
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 28.12.2019
Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

Операционный директор группы компаний Into-Sana назначен замминистра здравоохранения

14:11 28.12.2019
Конкурс на должность главы АМПУ состоится в начале 2020г с привлечением рекрутинговой компании - Мининфраструктуры

Конкурс на должность главы АМПУ состоится в начале 2020г с привлечением рекрутинговой компании - Мининфраструктуры

13:33 28.12.2019
Минюст восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметрострой"

Минюст восстановил Василия Кобиля в должности гендиректора "Киевметрострой"

12:31 28.12.2019
Луценко назвал разрушением государства освобождение экс-беркутовцев для обмена

Луценко назвал разрушением государства освобождение экс-беркутовцев для обмена

11:39 28.12.2019
Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

Обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове признаны виновными и отпущены для обмена

10:34 28.12.2019
Одесских террористов передадут боевикам в обмен на захваченных боевиками украинцев

Одесских террористов передадут боевикам в обмен на захваченных боевиками украинцев

10:26 28.12.2019
Суд в Харькове отпустил обвиняемого в убийстве трех человек, РФ включила его в список на обмен – эксперт-правозащитник

Суд в Харькове отпустил обвиняемого в убийстве трех человек, РФ включила его в список на обмен – эксперт-правозащитник

21:53 27.12.2019
Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

Нападающему на журналиста во время судебного заседания по делу Шеремета объявили о подозрении

16:57 27.12.2019
Дотации для аграриев в объеме 1 млрд грн заблокированы в судебном порядке из-за иска ВАР

Дотации для аграриев в объеме 1 млрд грн заблокированы в судебном порядке из-за иска ВАР

15:24 27.12.2019
Кабмин предлагает возложить на суд присяжных определения виновности в делах, предусматривающих лишение свободы на срок от 10 лет

Кабмин предлагает возложить на суд присяжных определения виновности в делах, предусматривающих лишение свободы на срок от 10 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк Украины в 2019г выкупил в резервы на рынке $7,9 млрд, в том числе за последнюю неделю $1,5 млрд

Укрепление курса гривни может возобновиться во второй половине января - банкиры

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Президент подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Газовые переговоры продолжаются, работа, возможно, затянется на выходные - глава ОГТСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк Украины в 2019г выкупил в резервы на рынке $7,9 млрд, в том числе за последнюю неделю $1,5 млрд

Укрепление курса гривни может возобновиться во второй половине января - банкиры

Австрийская Latschbacher предлагает Украине инвентаризацию леса лазерным сканированием примерно за EUR10 млн

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"

Группа "Биосфера" планирует запустить производство подгузников в начале 2020г

ГИЯРУ одобрила перевод топлива Westinghouse на блоке №3 ЮУАЭС в промышленную эксплуатацию

Президент подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Депутаты предлагают Раде ввести второй уровень пенсионного обеспечения

Минэкоэнерго отмечает необходимость скорейшего согласования позиции по реструктуризации "зеленых" тарифов для эффективного запуска аукционов

Киевляне в январе заплатят за тепло на 22-24% меньше - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА