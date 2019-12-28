Австрийская Latschbacher предлагает Украине инвентаризацию леса лазерным сканированием примерно за EUR10 млн

Компания Latschbacher Group совместно с австрийскими партнерами предлагает технологию наземного лазерного сканирования для проведения инвентаризации леса в Украине, а также исследования на основе симуляции роста леса, сообщил специалист по учету заготовленного леса и решений для отслеживания цепочек поставок леса Timber&Equipment GmbH из Latschbacher Group Владимир Молочко.

"Мы подготовили математику проекта. Нами выполнены разные расчеты, которые помогут трезво оценить разные способы проведения инвентаризации. По нашим оценкам, стоимость реализации национальной инвентаризации лесов в Украине современными методами, используя лазерные технологии, составит около EUR10 млн", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Специалист в области технологий учета растущего леса компания Umweltdata GmbH Гюнтер Броннер пояснил, что традиционно национальная инвентаризация леса (НЛИ) проводится стандартными методами, основанными на закладывании точек выборок и создании специальных бригад.

Согласно данным австрийских специалистов, в Украине планируется проводить НЛИ стандартными методами, на что потребуется пять лет и существенно больше средств. В частности, отметили они, необходимо заложить более 16 тыс. точек выборки по всей площади лесов в Украине, обрабатывать по 400 точек в месяц, на что потребуется минимум девять бригад по два человека.

"Если взглянуть на расходы, потраченные на проведение НЛИ, потраченное на это время и усилия, и сравнить реально полученную от этого пользу с возможностями лазерного сканирования с самолета, то не останется другой альтернативы, кроме как впасть в глубокую депрессию", – считает Молочко.

По словам Броннера, несколько стран, в частности Австрия и Ирландия, используют альтернативный метод лазерного сканирования, и опыт Австрии со схожим украинскому смешанным лесом и гористой местностью был бы очень полезен для Украины. Он добавил, что новые лазерные технологии позволяют существенно расширить знания о растущем лесе, границах лесных участков, рельефе местности, породном и сортиментном составе, получить комплексную модель высот крон, а также определить зараженные жуком участки леса и запланировать его заготовку, построить лесные дороги и получить максимальный экономический эффект.

"Тщательное картирование лесных ресурсов откроет путь к качественной системе управления лесным хозяйством. Мы оцениваем потерю от неэффективного управления лесными ресурсами в Украине в десятки миллионов евро в год, и это оптимистические цифры", – подчеркнул Молочко.

Он уточнил, что площадь лесов в Украине составляет приблизительно 10,4 млн га, что сравнимо с Польшей, где площадь лесов около 9,2 млн га или с Германией, у которой леса занимают 10,7 млн. га. Однако легальная заготовка в Украине составляет около 20 млн куб. м в год, тогда как в Польше и Германии - около 40 млн куб. м и 64 млн куб. м соответственно.

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