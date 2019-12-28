Экономика

14:53 28.12.2019

Группа "Биосфера" планирует запустить производство подгузников в начале 2020г

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Группа "Биосфера" планирует запустить производство подгузников в начале 2020г

Корпорация "Биосфера", один из крупнейших производителей и дистрибуторов товаров для дома и личной гигиены в Украине и СНГ, начала приемку в Италии линии для производства подгузников и планирует начать их выпуск в Украине в начале 2020 года, сообщил основатель и СЕО корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко.

"Мы планируем стать №1 производителем частных марок подгузников в Украине и нескольких собственных брендов", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Здесенко уточнил, что 18-19 декабря прошел первый этап приемки оборудования, а финальная его приемка будет в Италии 13-17 января, после чего оборудование будет установлено в Днепре на производственной площадке завода КПД.

Комментируя неудачные попытки в прошлом других отечественных предпринимателей наладить выпуск подгузников в Украине, основатель "Биосферы" отметил сложность производственной технологии и высокую конкуренцию на рынке.

"Но сейчас есть уверенность, что мы накопили достаточно экспертизы и узнаваемости бренда "Биосферы". Мы также пригласили специалиста из Канады возглавить это производство, так что готовы всерьез конкурировать с западными брендами", – подчеркнул Здесенко.

Корпорация "Биосфера" работает в Украине более 20 лет. Ее продукция представлена на около 20 рынках стран Европы и Азии. В продуктовом портфеле - более 2 тыс. наименований.

Корпорация реализует в Украине товары для уборки дома и аксессуары для приготовления пищи и уборки (ТМ "Фрекен Бок", Vortex, "Фреш Бери", Eventa), персональной гигиены (Smile, Novita, Lady Cotton) бумажную продукцию и декор (Silen, Selpak, Solo и др.). В 2019 году "Биосфера" вывела на рынок ТМ "ЛайKit" товаров для котов и собак.

Ее мощности представлены четырьмя заводами общей производственной площадью 35 тыс. кв. м, а также логистическими комплексами площадью 18 тыс. кв. м.

Совместно с французской Groupe Lemoine "Биосфера" владеет заводом в Эстонии по производству ватной продукции площадью 8,5 тыс. кв. м.

Корпорация оценивает рост своих продаж в 2019 году в 23%.

Теги: #биосфера #подгузники #производство
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