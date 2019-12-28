Экономика

14:11 28.12.2019

Конкурс на должность главы АМПУ состоится в начале 2020г с привлечением рекрутинговой компании - Мининфраструктуры

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Конкурс на должность главы АМПУ состоится в начале 2020г с привлечением рекрутинговой компании - Мининфраструктуры

 Проведение конкурса на должность главы ГП "Администрация морских портов Украины" запланировано на начало 2020 года, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

"Мы отходим от эпохи исполняющих обязанности, поэтому руководитель АМПУ будет определен по итогам конкурса", - цитирует пресс-служба ведомства министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Как уточняется в сообщении, с целью расширения географии поиска кандидатов в Украине и за рубежом, а также для обеспечения прозрачности и беспристрастности конкурса, наблюдательный совет АМПУ принял решение о привлечении профессиональной рекрутинговой компании.

Компания-рекрутер, в частности, должна разработать и предоставить на утверждение набсовету предприятия описание должности, требования к кандидатам и критерии отбора кандидатов на должность председателя. После объявления конкурса ее специалисты осуществят подбор кандидатов, проанализируют предоставленные ими документы, сформируют long- и short-листы претендентов. По результатам рассмотрения предложенных кандидатур с short-листа, Наблюдательный совет ГП "Администрации морских портов Украины" примет решение об определении лучшего кандидата и заключения с ним соответствующего договора.

"Привлечение независимых профессиональных консультантов по подбору персонала - это подход, который успешно используется во всем мире и в Украине, согласно рекомендациям Кабинета министров Украины. Таким образом, мы делаем все необходимое для проведения открытого и конкурентного конкурса по лучшим международным стандартам и действующим законодательством Украины", - отметил председатель комитета наблюдательного совета Администрации морпортов по вопросам назначений и определения вознаграждения должностным лицам предприятия Вольфганг Хуртиенне.

Начиная с 2017 года, предприятием руководит и.о. главы Райвис Вецкаганс.

Теги: #ампу #кадры #мининфраструктуры
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