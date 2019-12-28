Экономика

12:26 28.12.2019

Минэкоэнерго отмечает необходимость скорейшего согласования позиции по реструктуризации "зеленых" тарифов для эффективного запуска аукционов

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Минэкоэнерго отмечает необходимость скорейшего согласования позиции по реструктуризации "зеленых" тарифов для эффективного запуска аукционов

Скорейшее достижение согласованной с бизнесом позиции по части реструктуризации "зеленых" тарифов (з/т) является необходимым условием для эффективного запуска "зеленых" аукционов, отмечает заместитель главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды (Минэкоэнерго) Константин Чижик.

"Кабмин одобрил наш порядок проведения аукционов на возобновляемую энергию. Теперь зеленый тариф будет получаться не "автоматически", а разыгрываться на аукционе "ProZorro.Продажи"… Но для эффективного запуска аукционов и самой реформы необходимо в кратчайшие сроки достичь согласованной позиции с бизнесом относительно добровольной реструктуризации. Только вместе с таким решением могут быть определены четкие квоты на аукционы", – написал он на своей странице в соцсети Facebook в пятницу вечером.

Замминстра отметил, что утвержденный порядок проведения "зеленых" аукционов позволяет Украине продолжить системное развитие возобновляемой энергетики, обеспечивает баланс интересов потребителей и инвесторов, а также добавляет последним уверенности и определенности в свете нынешнего кризиса в альтернативной генерации и переговоров о реструктуризации.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в пятницу проинформировал, что первые "зеленые" аукционы на площадке "ProZorro.Продажи" запланированы на апрель 2020 года.

Теги: #минэкоэнерго #энергетика #зеленые_тарифы
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