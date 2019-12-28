Экономика

11:37 28.12.2019

Киевляне в январе заплатят за тепло на 22-24% меньше - Кличко

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Киевляне в январе заплатят за тепло на 22-24% меньше - Кличко

 В январе киевляне получат платежки с меньшими счетами на оплату за тепло - примерно на 22-23%, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания коллегии Киевской городской государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева в субботу, Кличко отметил, что столичные власти делают все возможное, чтобы осуществить модернизацию теплоэнергетического комплекса города.

"Хочу напомнить, что в 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс из долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло", - подчеркнул он.

Кличко также отметил необходимость модернизации оборудования, которое может автоматически регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры воздуха за окном.

Теги: #киев #тепло #кличко #квартплата
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