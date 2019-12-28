АМКУ разрешил EssilorLuxottica купить крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение французско-итальянскому холдингу EssilorLuxottica, мировому игроку на рынке линз, оптического оборудования и очков, купить крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика", состоящую из 176 розничных точек продажи.

Согласно сообщению комитета, регулятор разрешил Essilor Nederland Holding B.V. (Нидерланды), на 100% подконтрольному EssilorLuxottica, купить свыше 50% в International Optical House Holding B.V. (Нидерланды).

По данным реестров, International Optical House Holding B.V. в декабре-2019 стала владельцем 100% в ООО "Люксоптика Холдинг" (Киев).

Помимо этого, АМКУ в пятницу также разрешил компании OH Holding Limited (Никосия, Кипр) приобрести долю в уставном капитале ООО "Люксоптика Холдинг" (Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 28 декабря конечными бенефициарами "Люксоптика Холдинг" выступают Надежда Шаломова, жена бизнесмена и бывшего главы администрации президента Украины Бориса Ложкина, и совладелец медсети "Добробут" Олег Калашников.

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить официальный комментарий сети "Люксоптика".

EssilorLuxottica является ведущим международным производителем и поставщиком офтальмологических очков, оптических оправ и солнцезащитных очков. Компания известна такими брендами очков как Ray-Ban, Oakley, Emporio Armani, Prada, Tiffany, оптических технологий Varilux и Transitions и офтальмологические розничные сети Sunglass Hut и Lenscrafters.

В последние годы EssilorLuxottica активно развивает розничную сеть, поставляет продукцию в более чем 10 тыс. магазинов, а также реализует свою продукцию по омниканальной модели продаж. В 2019 году компания приобрела нидерландского розничного торговца оптикой GrandVision за EUR7,2 млрд ($8 млрд)/

Согласно отчету компании, в первом полугодии 2018 года выручка холдинга выросла на 7,3% - до EUR8,78 млрд, чистая прибыль – на 6,8%, до EUR1,1 млрд.

Французская Essilor купила итальянскую компанию Luxottica Group в 2017 году за EUR22,8 млрд, создав в результате сделки крупнейшего в Европе производителя оптики.