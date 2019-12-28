Экономика

11:14 28.12.2019

АМКУ разрешил EssilorLuxottica купить крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

2 мин читать
АМКУ разрешил EssilorLuxottica купить крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение французско-итальянскому холдингу EssilorLuxottica, мировому игроку на рынке линз, оптического оборудования и очков, купить крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика", состоящую из 176 розничных точек продажи.

Согласно сообщению комитета, регулятор разрешил Essilor Nederland Holding B.V. (Нидерланды), на 100% подконтрольному EssilorLuxottica, купить свыше 50% в International Optical House Holding B.V. (Нидерланды).

По данным реестров, International Optical House Holding B.V. в декабре-2019 стала владельцем 100% в ООО "Люксоптика Холдинг" (Киев).

Помимо этого, АМКУ в пятницу также разрешил компании OH Holding Limited (Никосия, Кипр) приобрести долю в уставном капитале ООО "Люксоптика Холдинг" (Киев, Украина), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 28 декабря конечными бенефициарами "Люксоптика Холдинг" выступают Надежда Шаломова, жена бизнесмена и бывшего главы администрации президента Украины Бориса Ложкина, и совладелец медсети "Добробут" Олег Калашников.

Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить официальный комментарий сети "Люксоптика".

EssilorLuxottica является ведущим международным производителем и поставщиком офтальмологических очков, оптических оправ и солнцезащитных очков. Компания известна такими брендами очков как Ray-Ban, Oakley, Emporio Armani, Prada, Tiffany, оптических технологий Varilux и Transitions и офтальмологические розничные сети Sunglass Hut и Lenscrafters.

В последние годы EssilorLuxottica активно развивает розничную сеть, поставляет продукцию в более чем 10 тыс. магазинов, а также реализует свою продукцию по омниканальной модели продаж. В 2019 году компания приобрела нидерландского розничного торговца оптикой GrandVision за EUR7,2 млрд ($8 млрд)/

Согласно отчету компании, в первом полугодии 2018 года выручка холдинга выросла на 7,3% - до EUR8,78 млрд, чистая прибыль – на 6,8%, до EUR1,1 млрд.

Французская Essilor купила итальянскую компанию Luxottica Group в 2017 году за EUR22,8 млрд, создав в результате сделки крупнейшего в Европе производителя оптики.

Теги: #люксоптика #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 27.12.2019
lifecell планирует отстаивать право использования формулировки "4.5G"

lifecell планирует отстаивать право использования формулировки "4.5G"

12:59 26.12.2019
EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

13:47 21.12.2019
Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение "Газпрома" и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд

13:19 21.12.2019
Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

19:04 12.12.2019
АМКУ разрешил Хмельницкому купить компанию-владельца киевского ТРЦ Ocean Plaza и ПВЦ "Радмир-Экспохолл" в Харькове

АМКУ разрешил Хмельницкому купить компанию-владельца киевского ТРЦ Ocean Plaza и ПВЦ "Радмир-Экспохолл" в Харькове

19:27 10.12.2019
РГК обжалует наложенный АМКУ штраф в суде

РГК обжалует наложенный АМКУ штраф в суде

17:50 10.12.2019
АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

АМКУ оштрафовал на 278 млн грн облгазы РГК за неправомерные доначисления бытовым потребителям

18:03 05.12.2019
Суд отменил решение АМКУ о наложении 55 млн грн штрафа на группу "ТАС" за нарушения при покупке "Днепрометиза"

Суд отменил решение АМКУ о наложении 55 млн грн штрафа на группу "ТАС" за нарушения при покупке "Днепрометиза"

11:10 05.12.2019
АМКУ разрешил Dragon Capital купить складской комплекс "Книжного клуба "КСД" под Харьковом

АМКУ разрешил Dragon Capital купить складской комплекс "Книжного клуба "КСД" под Харьковом

14:24 25.11.2019
АМКУ поручил устранить монополию Ощадбанка на обслуживание "Карточки киевлянина"

АМКУ поручил устранить монополию Ощадбанка на обслуживание "Карточки киевлянина"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Газовые переговоры продолжаются, работа, возможно, затянется на выходные - глава ОГТСУ

Валовый внешний долг Украины в III кв.-2019 вырос на 3,8%

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" $2,9 млрд по решению арбитража, переговоры продолжаются

Газпром заплатил Нафтогазу $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

"Нафтогаз" в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевляне в январе заплатят за тепло на 22-24% меньше - Кличко

Газовые переговоры продолжаются, работа, возможно, затянется на выходные - глава ОГТСУ

Банки с российским капиталом продемонстрировали худшие результаты при стресс-тестировании

Валовый внешний долг Украины в III кв.-2019 вырос на 3,8%

"Кернел" увеличил уставный капитал на $55,2 тыс.

На ДМК задули еще одну доменную печь для работы тремя "домнами"

Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали межоператорское соглашение

Компании-участники проектов 5G в ЕС должны быть политически независимыми - глава Еврокомиссии

Рост ВВП еврозоны продолжит замедляться в 2020 году - опрос FT

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" $2,9 млрд по решению арбитража, переговоры продолжаются

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА