Экономика

10:01 28.12.2019

Банки с российским капиталом продемонстрировали худшие результаты при стресс-тестировании

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Банки с российским капиталом продемонстрировали худшие результаты при стресс-тестировании

Худшие результаты как по базовому, так и по неблагоприятному сценарию при стресс-тестировании продемонстрировали банки с российским капиталом, сообщается в отчете о стресс-тестировании банков в 2019 году, опубликованном на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Как отмечается в отчете, такие результаты стресс-тестирования обусловлены постепенным сворачиванием, отсутствием качественных активов и достаточных доходов от основной деятельности этих банков.

Кроме того, в этом году ухудшились результаты стресс-тестирования государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка из-за амортизации залога по старым неработающим кредитам, указано в отчете.

Дополнительно на эти банки негативно влияли низкая текущая чистая процентная маржа и высокое соотношение операционных расходов и доходов (CIR)", - указано в документе.

Согласно отчету, также по результатам стресс-тестирования в значительном наращивании капитала нуждался Укрсоцбанк, но в 2019 году он был присоединен к Альфа-Банку, на который перешла скорректированная потребность в капитале как на правопреемника.

Кроме того, существенно ухудшились результаты стресс-тестирования розничных банков, что связано с консервативным предположением, что в случае шока пятая часть необеспеченных кредитов физических лиц станет дефолтными.

Как отмечается в отчете, второй год подряд значительная потребность в капитале банков возникнет у финучреждений с концентрированными корпоративными кредитными портфелями.

"Девять банков во второй раз успешно проходят стресс-тестирование. Большинство из них - иностранные, а также государственные ПриватБанк и Укргазбанк. Среди банков, которые в прошлом году нуждались в капитале, в 2019 не выявлен его недостаток для ПУМБа и Альфа-Банка", - указано в документе.

Согласно отчету о стресс-тестировании банков по состоянию на 1 января 2019 года в дополнительном капитале также не нуждались Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Прокредит Банк, Райффайзен Банк Аваль и Укрсиббанк.

По данным отчета о стресс-тестировании, дочка российского ВЭБа – Проминвестбанк - по базовому сценарию нуждалась в дополнительном капитале в размере 4,605 млрд грн, по неблагоприятному макроэкономическому сценарию – 6,32 млрд грн. На 1 сентября потребность в дополнительном капитале, в результате предпринятых банком мер, снизилась до 2,725 млрд грн и 3,961 млрд грн соответственно.

Расчетный дефицит капитала "дочки" российского Сбербанка по базовому сценарию составлял 1,44 млрд грн, по негативному - 4,759 млрд грн. К 1 сентября, в результате предпринятых мер у финучреждения исчезла потребность в дополнительном капитале.

В 2019 году НБУ проводил стресс-тестирование 29-ти финучреждений, на которые в целом приходится более 90% активов банковской системы.

Как отмечается в сообщении Нацбанка, в дальнейшем центробанк повторно пересмотрит необходимые (целевые) уровни капитала для банков по итогам первого полугодия 2020 года, если принятые банками меры приведут к снижению рисков их деятельности.

Теги: #капитал #нбу #банки
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