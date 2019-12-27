Экономика

19:46 27.12.2019

На ДМК задули еще одну доменную печь для работы тремя "домнами"

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На ДМК задули еще одну доменную печь для работы тремя "домнами"

На Днепровском металлургическом комбинате (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящем в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), в пятницу задули доменную печь (ДП) №12 и начали выведение ее на технологические параметры работы.

"Сегодня, 27 декабря, на Днепровском меткомбинате задута доменная печь №12, начался вывод агрегата на технологические параметры. Накануне 2020 года комбинат работает всеми доменными печами - №№ 1М, 9 и 12", - констатирует пресс-центр предприятия.

При этом напоминается, что в сентябре ДП-12 была выведена в резерв - из-за резкого падения спроса и цены на металлопродукцию, что повлекло за собой временную приостановку части основных производственных мощностей комбината. Во время простоя был выполнен текущий ремонт агрегата.

26 декабря в доменную печь №12 было загружено железорудное сырье. Первые 65 тонн чугуна ДП-12 доменщики ожидают получить до 1 января 2020 года.

ДП-12 введена в эксплуатацию в августе 1956 года, в июле 2019 был выполнен очередной капремонт второго разряда.

Как сообщалось, ДМК отказался от запуска части основных производственных мощностей из-за глобального кризиса на рынке металлопродукции, снижения рентабельности и нехватки оборотных средств.

С середины сентября текущего года комбинат работал одной из трех доменных печей - №1-М. 18 ноября задули ДП-9.

ДМК по итогам января-ноября текущего года сократил выпуск проката на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,075 млн тонн, стали на 6,4% - до 2,052 млн тонн, чугуна - на 17,4%, до 1,848 млн тонн.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.

Теги: #работа #меткомбинат #каменское
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