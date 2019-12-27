Экономика

19:06 27.12.2019

Рост ВВП еврозоны продолжит замедляться в 2020 году - опрос FT

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Рост ВВП еврозоны продолжит замедляться в 2020 году - опрос FT

Рост экономики еврозоны продолжит замедляться третий год подряд в 2020 году, согласно проведенному изданием Financial Times опросу экономистов, которые ожидают, что сдерживающими факторами для экономики станут политическая нестабильность, напряженность в сфере торговли и дестабилизация автомобильного сектора.

Согласно прогнозу Европейского центрального банка (ЕЦБ), экономика еврозоны вырастет на 1,1% в 2020 году по сравнению с 1,2% в текущем году, 1,8% - в 2018-м и 2,4% - в 2017-м. Однако 34 экономиста, опрошенные FT, дали более пессимистичную оценку, в среднем прогнозируя, что рост составит ниже 1% в 2020 году, став минимальным за семь лет.

Их прогнозы варьируются от нулевого роста до подъема на 1,5%.

При этом дальнейшее замедление роста экономики еврозоны может вынудить новую главу ЕЦБ Кристин Лагард рассмотреть дополнительные меры смягчения денежно-кредитной политики. Это также может привести к усилению призывов к властям таких стран, как Германия и Нидерланды, принять налогово-бюджетные меры стимулирования.

ЕЦБ в сентябре снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5% годовых. Кроме того, руководство Центробанка приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам.

Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны. Руководство ЕЦБ также приняло решение возобновить программу покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

Однако с учетом растущих опасений по поводу отрицательных последствий нетрадиционной денежно-кредитной политики некоторые экономисты боятся, что у Европейского Центробанка могут закончиться инструменты для борьбы с дальнейшим замедлением роста ВВП.

Несмотря на ослабление экономических показателей, большинство опрошенных FT экономистов ожидают, что ЕЦБ воздержится от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

"Наш базовый сценарий предусматривает сохранение посредственных показателей в отсутствие активного восстановления мирового спроса, исчерпания денежно-кредитных стимулов и отсутствия решительной налогово-бюджетной поддержки", - отмечает экономист французской страховой компании Axa Жиль Мёк.

Лишь девять из 34 опрошенных экономистов ожидают дальнейшего снижения ставок ЕЦБ в текущем году, 24 не ждут изменений монетарной политики регулятора, один эксперт прогнозирует повышение ставок. Половина экономистов ожидает, что ЕЦБ продолжит проводить программу покупки облигаций на сумму 20 млрд евро в месяц на протяжении года, тогда как 10 экспертов прогнозируют ее сокращение или приостановку, а шесть экономистов - ее расширение.

По мнению преподавателя экономики Лондонской школы бизнеса Лукреции Рейхлин, крупнейшими рисками для экономики еврозоны являются "связанные с торговлей угрозы со стороны США и КНР и Brexit". Она также видит угрозу со стороны "политических рисков" в Италии.

Две трети экономистов сомневаются в том, что призывы Лагард к проведению Германией и Нидерландами масштабных налогово-бюджетных стимулов увенчаются успехом, несмотря на то, что с ней соглашаются большинство экономистов.

ЕЦБ ожидает, что инфляция в еврозоне снизилась в 2019 году до 1,2% с 1,8% в 2018 году. Незначительное большинство экономистов, опрошенных FT, прогнозирует дальнейшее снижение инфляции в 2020 году, что еще большее отдалит ее значение от целевого показателя для ЕЦБ на уровне около 2%.

Объем промышленного производства в еврозоне резко сократился в текущем году, однако сектор услуг, сфокусированный на внутреннем рынке, оказался устойчивым. По мнению экономиста британской Aberdeen Standard Investments Пола Диггла, в 2020 году ситуация может измениться.

"Промпроизводство достигнет "дна" и слегка восстановится", - сказал он, при этом отметив, что сектор услуг и рынок труда продолжат замедляться.

Теги: #еврозона #прогноз #экономика
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