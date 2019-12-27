"Нафтогаз" получил от "Газпрома" $2,9 млрд по решению арбитража, переговоры продолжаются

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил перечисление ПАО "Газпром" $2,918 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

"Да, Украина получила $2,918 млрд от "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

"Сегодняшний платеж "Газпрома" включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации ($2,56 млрд), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018", - говорится в пресс-релизе НАК

В "Нафтогазе" отмечают, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующих контрактов с 1 января 2020 года.

В свою очередь глава НАК Андрей Коболев в "Фейсбук" уточнил, что "работа по транзитному соглашению еще продолжается".

Как сообщалось, подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.

В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.