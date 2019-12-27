Экономика

17:28 27.12.2019

Парламент в 2019 г. не успел усовершенствовать инструменты торговой защиты – юрист

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Парламент в 2019 г. не успел усовершенствовать инструменты торговой защиты – юрист

Верховня Рада в 2019 году не решила вопросы усовершенствования инструментов торговой защиты, а действующие в настоящее время в Украине торговые законы не могут эффективно защитить украинский бизнес, считает старший юрист юридической фирмы "Астерс" Антон Синцов.

"Для Украины, как и для многих других стран-членов ВТО, вопрос усовершенствования инструментов торговой защиты остается одним из самых актуальных и важных с точки зрения ведения внешней торговли и бизнеса. Последние два года неравнодушное сообщество ожидало принятия Верховной Радой трех новых законопроекта в сфере торговой защиты – антидемпинговый, компенсационный и защитный, которые были переданы на рассмотрение в начале 2018 года", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя основные нереализованные в течение 2019 года законодательные инициативы.

Синцов отметил, что необходимость обновления новых законов связана с тем, что действующие в Украине торговые законы не могут эффективно защитить украинский бизнес от демпингового, субсидируемого или возросшего импорта товаров из иностранных государств, а добросовестный иностранный бизнес, соблюдающий правила торговой игры на украинском рынке, от вытеснения с рынка и злоупотреблений со стороны недобросовестных национальных товаропроизводителей, которые преследуют свои бизнес-интересы.

Вместе с тем, по словам юриста, в связи с относительно недавними политическими изменениями в Украине, в том числе в составе Верховной Рады, "процесс рассмотрения и принятия новых торговых законов значительным образом растянулся во времени".

"Поэтому в 2019 году бизнес так и не дождался новых торговых законов", - сказал он.

Синцов отметил, что, несмотря на затянувшуюся паузу в принятии законов, бизнес, специалисты Минэкономики, международные эксперты и практикующие юристы продолжают совместную работу над усовершенствованием находящихся в Верховной Раде законопроектов.

За время нахождения законопроектов в Верховной Раде состоялись существенные изменения в сфере торговой защиты, как на международном уровне – Европейский Союз внес изменения в свое торговое законодательство, органы ВТО одобрили многочисленные отчеты, касающиеся результатов торговых расследований, так и в Украине – Минэкономики приобрело дополнительный опыт в проведении торговых расследований.

"Мы рассчитываем на то, что в начале 2020 года торговые законопроекты будут доработаны и Верховная Рада перейдет к их активному рассмотрению, а уже к концу 2020 года новые торговые законы "увидят свет" и бизнес сможет на практике прочувствовать новую процедуру торговых расследований", - надеется юрист.

Теги: #юристы #верховная_рада #торговля #мнение
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