Украина не оплачивала услуги подразделения Ernst & Young как советника по приватизации "Центрэнерго"

Компания Ernst & Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. к (Польша), которая в июле 2017 года стала советником по приватизации ПАО "Центрэнерго", не получила оплату за предоставленные услуги из-за многочисленных замечаний к ее работе.

"В связи с наличием многочисленных замечаний к качеству услуг, которые предоставлялись советником в соответствии с условиями договора, оплата услуг советника не осуществлялась", – сообщается в официальном ответе Фонда госимущества (ФГИ) Украины на запрос агентства "Интерфакс-Украина" относительно сроков действия договора о предоставлении услуг советника по продаже "Центрэнерго" и размеров оплаты этих услуг.

В то же время в ФГИ не уточнили, какие именно замечания были к работе советника.

По информации Фонда, срок действия договора о предоставлении профессиональных услуг для подготовки к приватизации и продаже пакета акций ПАО "Центрэнерго" в размере 78,289% от 31 июля 2017 года истек 30 июня 2019 года.

"Вопрос относительно объявления нового конкурса по отбору советника по подготовке к приватизации и продаже пакета акций "Центрэнерго" будет решен после принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины", – отметили в ФГИ.

Как сообщалось, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко в интервью LB.ua. 26 декабря 2019 года прогнозировал, что конкурс по отбору советника по продаже ПАО "Центрэнерго" может быть объявлен уже в январе 2020 года. В то же время он выразил сомнение в приватизации предприятия в следующем году.

В ноябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании в ФГИ поручил главе ведомства в ближайшее время утвердить советника по приватизации "Центрэнерго" и до 1 апреля 2020 года продать один объект "большой" приватизации, а также начать подготовку к приватизации еще пяти крупных госкомпаний.

"Если нужно будет принимать кадровые решения, принимайте кадровые решения. Если люди, которые там (в "Центрэнерго" – ИФ) находятся, специально доводят предприятие до состояния неплатежеспособности, обязательно нужно принимать по ним решения", – указал Гончарук.

Глава ФГИ 13 декабря сменил членов набсовета ПАО "Центрэнерго", назначив на эти должности внештатного советника председателя Фонда Сергея Слепканя, замдиректора юридического департамента ведомства Олесю Шевчук и главного специалиста отдела обеспечения деятельности органов управления хозяйственных обществ Фонда Полину Адриенко.

По информации, размещенной на сайте "Центрэнерго", Слепкань до назначения внештатным советником главы ФГИ, с сентября по декабрь 2015 года, возглавлял правление ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ", с апреля по ноябрь 2014-го был директором ГПУ "Полтавагазвыдобування".

По данным системы раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ранее Слепкань возглавлял "Киевгаз" (январь-2007 – декабрь-2010), а также службу безопасности "Киевводоканала".

Фонд в июле 2017 года на конкурсе избрал советником по приватизации "Центрэнерго" компанию Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY). Объявленный в октябре 2018 года Фондом конкурс по продаже госпакета "Центрэнерго" не состоялся, поскольку обе компании, подавшие заявки на участие в нем, не были к нему допущены.

По данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), "Центрэнерго" с начала декабря на биржевых аукционах дважды продало свою электроэнергию непиковой нагрузки по средневзвешенной цене в 567 грн МВт-ч, что соответствует цене ресурса, реализуемого НАЭК "Энергоатом" в рамках выполнения спецобязательств.

Согласно данным биржи, среди участников, допущенных к заключению договоров по результатам аукциона, были ООО "Укртранслит", АО "Никопольский завод ферросплавов", ООО "Юнайтед Энерджи", а также КП "Кривбассводоканал".

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

В январе-сентябре 2019 года "Центрэнерго" получило чистый убыток 1 млрд 487,517 млн грн против 489,508 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.