Экономика

14:24 27.12.2019

Расчетный дефицит капитала Ощадбанка составил от 13,5 млрд грн до 21,1 млрд грн по результатам стресс-теста

2 мин читать
Расчетный дефицит капитала Ощадбанка составил от 13,5 млрд грн до 21,1 млрд грн по результатам стресс-теста

Расчетный дефицит капитала государственного Ощадбанка (Киев) по результатам стресс-теста Национального банка Украины (НБУ) к началу текущего года составил 13,5 млрд грн по базовому макроэкономическому сценарию и 21,1 млрд грн по неблагоприятному сценарию, говорится в сообщении на сайте банка.

Как уточняется в сообщении, по результатам стресс-теста расчетный дефицит капитала банка к началу года составил 28,2 млрд грн. По неблагоприятному макроэкономическому сценарию расчеты неблагоприятного сценария НБУ предусматривали, в частности, прогнозный курс гривни на уровне 37 грн/$1 к концу 2019 года, то есть в полтора раза выше фактического.

"Учитывая выводы оценки устойчивости, Ощадбанк разработал и подал в НБУ план мероприятий по реструктуризации на 2019 год, направленный, в том числе, на улучшение качества активов банка. В то же время в течение года Ощадбанк принимал активные меры, которые способствовали уменьшению расчетного дефицита по неблагоприятному макроэкономическому сценарию на 7,1 млрд грн - до 21,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Ощадбанк в установленные сроки предоставил НБУ план реструктуризации, одобренный правлением и утвержденный наблюдательным советом. Обновленный план реструктуризации согласован на уровне правления НБУ, он учитывает рекомендации регулятора и предусматривает покрытие дефицита капитала даже при неблагоприятном макроэкономическом сценарии за счет внутренних источников генерации капитала.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

Теги: #нбу #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:36 27.12.2019
Правоохранители подозревают двух сотрудников Ощадбанка в Кировоградской области в присвоении средств пенсионеров и детей-инвалидов

Правоохранители подозревают двух сотрудников Ощадбанка в Кировоградской области в присвоении средств пенсионеров и детей-инвалидов

17:01 26.12.2019
НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

12:50 26.12.2019
Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго

Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго

19:23 24.12.2019
Совет финстабильности констатировал умеренные системные риски и ищет пути восстановления платежеспособности ФГВФЛ

Совет финстабильности констатировал умеренные системные риски и ищет пути восстановления платежеспособности ФГВФЛ

11:55 24.12.2019
Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

21:44 23.12.2019
Кабмин и НБУ провели вторую встречу за 8 дней

Кабмин и НБУ провели вторую встречу за 8 дней

12:48 23.12.2019
Понизить учетную ставку на 2 п.п. вместо 1,5 п.п. предлагало 4 из 10 членов КМП Нацбанка - итоги дискуссии

Понизить учетную ставку на 2 п.п. вместо 1,5 п.п. предлагало 4 из 10 членов КМП Нацбанка - итоги дискуссии

17:34 20.12.2019
Ощадбанк начинает финансирование малого и среднего бизнеса на востоке Украины в рамках программы FinancEast

Ощадбанк начинает финансирование малого и среднего бизнеса на востоке Украины в рамках программы FinancEast

11:16 20.12.2019
НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн и монеты номиналом 5 грн

НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 грн и монеты номиналом 5 грн

14:20 19.12.2019
НБУ обвинил главу Совета центробанка в политической мотивированности, Данилишин в ответ обвинил центробанк в коррупции

НБУ обвинил главу Совета центробанка в политической мотивированности, Данилишин в ответ обвинил центробанк в коррупции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн

Приватизация ПАО "Центрэнерго" в 2020 г. может не состояться – глава ФГИ

Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке в четверг составила рекордные для этого года $700 млн

НБУ впервые выиграл суд по определению связанных с ПриватБанком компаний перед его национализацией

Минцифры открыло данные из реестра разрешительной документации ГАСИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспорт вооружения и военной техники будет возобновлен после почти 4 мес. паузы – замминистра экономики

"Метинвест" в октябре-2019 сократил выручку на 8,7% к сентябрю, EBITDA упала на 75%, долг возрос на $302 млн

"Укртранснафта" и "Транснефть" перенесли юрисдикцию рассмотрения споров в транзитном контракте из РФ в Сингапур – гендиректор

Кабмин передал СЕТАМ в управление Минюста

"Укртранснафта" в январе завершит вытеснение нефти с повышенным содержанием хлорорганики - гендиректор

"ArcelorMittal Кривой Рог" инвестировал более $60 млн в реконструкцию мелкосортного стана, проводит горячие испытания

"Укрзализныця" запустила новый 3-секционный дизель-поезд в аэропорт "Борисполь"

Минфин намерен отказаться от конкурсного отбора уполномоченных банков для выплат бюджетникам и пенсионерам

Верховный суд подтвердил законность признания неплатежеспособным и ликвидации банка "Михайловский"

Министр энергетики РФ: Украине надо сокращать пропускную способность ГТС, снижать затраты на содержание

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА