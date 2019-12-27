Расчетный дефицит капитала Ощадбанка составил от 13,5 млрд грн до 21,1 млрд грн по результатам стресс-теста

Расчетный дефицит капитала государственного Ощадбанка (Киев) по результатам стресс-теста Национального банка Украины (НБУ) к началу текущего года составил 13,5 млрд грн по базовому макроэкономическому сценарию и 21,1 млрд грн по неблагоприятному сценарию, говорится в сообщении на сайте банка.

Как уточняется в сообщении, по результатам стресс-теста расчетный дефицит капитала банка к началу года составил 28,2 млрд грн. По неблагоприятному макроэкономическому сценарию расчеты неблагоприятного сценария НБУ предусматривали, в частности, прогнозный курс гривни на уровне 37 грн/$1 к концу 2019 года, то есть в полтора раза выше фактического.

"Учитывая выводы оценки устойчивости, Ощадбанк разработал и подал в НБУ план мероприятий по реструктуризации на 2019 год, направленный, в том числе, на улучшение качества активов банка. В то же время в течение года Ощадбанк принимал активные меры, которые способствовали уменьшению расчетного дефицита по неблагоприятному макроэкономическому сценарию на 7,1 млрд грн - до 21,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Ощадбанк в установленные сроки предоставил НБУ план реструктуризации, одобренный правлением и утвержденный наблюдательным советом. Обновленный план реструктуризации согласован на уровне правления НБУ, он учитывает рекомендации регулятора и предусматривает покрытие дефицита капитала даже при неблагоприятном макроэкономическом сценарии за счет внутренних источников генерации капитала.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.